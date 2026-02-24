快衝！日曜天地NG鞋出清2折起　Timberland、UGG也入列

▲日曜天地一年一度NG鞋特賣將於周末登場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

搶攻紅包商機！日曜天地OUTLET一年一度「NG鞋出清會」將於2月26日至3月23日登場，破萬雙國內外知名品牌鞋款全面出清，優惠最低2折起，今年品牌陣容再升級，包含SKECHERS、Clarks、UGG、ALL BLACK、CROCS、ALDO、PALLADIUM、Fitflop、Timberland等，從運動機能、都會時尚到戶外休閒鞋款一應俱全，最低千元有找，想買的人可得把握機會。

▲多樣鞋款下殺2折，最低千元有找，是每年消費者鎖定的特賣會。（圖／記者游瓊華攝）



業者強調，所謂「NG鞋」，是指因色差、微汙、溢膠、脫線等等瑕疵，而無法以正價販售的鞋款，但其穿著功能與品質並不受影響，多為品牌網購退回品或展示品。因具備價格優勢，向來深受精打細算的消費者喜愛。

今年新增多個首次參與品牌，包括義大利機能品牌GEOX、結合潮流與戶外機能的「新生代鞋王」SALOMON，以及主打手工製作台灣品牌BENGER與女鞋品牌viina等，鞋款包含皮鞋、運動鞋、休閒鞋、涼拖鞋等多元類型，大人小孩皆能找到合適款式，而大家最關注的2月26日封場首購會，目前已開放線上報名，有報名者可優先進場。