買緬甸茶假冒台灣高山茶！嘉義茶商奪獎詐101萬　法院判決出爐

▲知名茶商將緬甸茶假冒台灣茶參賽還得獎，以此不法牟利逾百萬元。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者劉人豪／台北報導

嘉義縣一家知名茶行涉嫌利用緬甸茶冒充台灣茶參賽，以此非法牟利逾百萬元，負責人夫妻等3人遭到檢方起訴。嘉義地方法院日前依犯詐欺取財罪、行使業務登載不實文書罪等，判處李姓女負責人有期徒刑2年、許姓配偶男1年8月及6月，均緩刑4年，另名黃姓業者4月，緩刑3年。

根據判決，李女為茶業公司實際負責人，許男則為其配偶，2人為持實際產地為緬甸的茶葉約22台斤，假冒為阿里山茶區生產茶葉，參加阿里山鄉農會舉辦的競賽，使得農會評審誤判，取得「優等獎」、「頭等獎」等獎項 。賽後農會依參賽規則以每台斤1500元向2人收購，2人則以得獎茶葉名義，上網以每台斤1600、1800元、2325元等價格在網路賣場上販售，共計獲利43萬6000元。

2人於2020年3月至2023年8月期間，將實際產地為緬甸之茶葉，透過直接分裝假冒或攙偽台茶後分裝方式，裝填於印有「臺灣高冷茶區」、「臺灣高山茶」、「阿里山高山茶」等公版字樣真空包裝袋或茶葉罐後對外販售，出售287台斤茶葉，每台斤以2000元計算，共計獲利57萬4000元。

另名黃姓業者，與李女、許男2人為讓緬甸產茶葉6467台斤得以進口抵台，於2021年4月、5月間，將茶葉自中國大陸地區跨境轉運至越南，並提供不實產地證明文件，日在進口報單業務文件上產地資訊填載為「越南」，讓茶葉得以輸入抵台。

法院審酌，李女、許男以假冒及攙偽方式銷售緬甸境外茶，欺瞞消費大眾進而獲利，依犯詐欺取財罪、行使業務登載不實文書罪等，判處李女有期徒刑2年緩刑4年，向公庫支付20萬元；許男1年8月及6月，緩刑4年，向公庫支付10萬元；茶業公司科罰金50萬元；黃姓業者4月，緩刑3年，向公庫支付10萬元。