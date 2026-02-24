提燈踩街傳承26年　台中國光里燈火串起世代笑聲

▲市議員陳雅惠（右）表示，該活動源自其父親、陳仁榮於1998年發起，至今已延續二十餘年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

元宵節腳步漸近，台中市南區國光里一年一度的提燈踩街活動將於3月3日晚間登場，街巷間將再度亮起燈海與笑聲。市議員陳雅惠表示，這項活動源自其父親、已故前里長陳仁榮於1998年發起，至今已延續二十餘年，不僅陪伴無數孩童長大，也讓社區在歲歲燈火中凝聚情感，成為地方重要的節俗記憶。

陳雅惠指出，今年除市府提供人氣角色姆明造型小提燈外，自己也加碼購置，總數接近2000個，希望讓更多家庭都能加入隊伍。部分提燈已開放於服務處領取，其餘將在活動當晚沿街發送，讓臨時參與的民眾也能提燈同行，融入節慶氛圍。

為了讓發送順利，社區志工與愛心媽媽利用假期投入組裝作業，從拆封、壓模、組件到安裝燈具與提把，每盞平均需20至30分鐘。參與者說，大家圍坐一圈邊聊天邊動手，像辦一場小型家庭聚會，想到孩子們提著燈開心奔跑的模樣，就覺得再花時間也值得。這些手作提燈，不只是裝飾，更像是一份傳承的心意。

今天陳雅惠也帶領服務團隊逐戶發送活動通知，邀請里民共襄盛舉。活動當晚踩街隊伍將由彩繪動漫角色的「痛車」領頭，閃爍燈效照亮夜色，沿途還有兩名裝扮喜氣的財神爺發送糖果與造型氣球，為街區增添歡騰氣氛。

主辦單位表示，凡參與踩街者都能獲得摸彩券，活動尾聲並準備在地小吃與民眾分享，讓大家在燈火、美食與笑語中迎接節慶。地方人士認為，這樣的活動之所以歷久不衰，不只因為熱鬧，更因它讓傳統節俗走進日常生活，使世代之間在同一條街道上，共同感受時間與文化的流動。