　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

提燈踩街傳承26年　台中國光里燈火串起世代笑聲

▲市議員陳雅惠（右）表示，這項活動源自其父親、陳仁榮於1998年發起，至今已延續二十餘年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲市議員陳雅惠（右）表示，該活動源自其父親、陳仁榮於1998年發起，至今已延續二十餘年。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

元宵節腳步漸近，台中市南區國光里一年一度的提燈踩街活動將於3月3日晚間登場，街巷間將再度亮起燈海與笑聲。市議員陳雅惠表示，這項活動源自其父親、已故前里長陳仁榮於1998年發起，至今已延續二十餘年，不僅陪伴無數孩童長大，也讓社區在歲歲燈火中凝聚情感，成為地方重要的節俗記憶。

陳雅惠指出，今年除市府提供人氣角色姆明造型小提燈外，自己也加碼購置，總數接近2000個，希望讓更多家庭都能加入隊伍。部分提燈已開放於服務處領取，其餘將在活動當晚沿街發送，讓臨時參與的民眾也能提燈同行，融入節慶氛圍。

為了讓發送順利，社區志工與愛心媽媽利用假期投入組裝作業，從拆封、壓模、組件到安裝燈具與提把，每盞平均需20至30分鐘。參與者說，大家圍坐一圈邊聊天邊動手，像辦一場小型家庭聚會，想到孩子們提著燈開心奔跑的模樣，就覺得再花時間也值得。這些手作提燈，不只是裝飾，更像是一份傳承的心意。

今天陳雅惠也帶領服務團隊逐戶發送活動通知，邀請里民共襄盛舉。活動當晚踩街隊伍將由彩繪動漫角色的「痛車」領頭，閃爍燈效照亮夜色，沿途還有兩名裝扮喜氣的財神爺發送糖果與造型氣球，為街區增添歡騰氣氛。

主辦單位表示，凡參與踩街者都能獲得摸彩券，活動尾聲並準備在地小吃與民眾分享，讓大家在燈火、美食與笑語中迎接節慶。地方人士認為，這樣的活動之所以歷久不衰，不只因為熱鬧，更因它讓傳統節俗走進日常生活，使世代之間在同一條街道上，共同感受時間與文化的流動。

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3檔股明起被「抓去關」！
台灣晶片災難逼近！　紐時曝：矽谷只顧利益「長期忽視華府警告」
張國煒步出法庭　連喊4次「順利」：沒吵架
女員工陳屍餐廳冰庫　「如高山凍死」高大成：30分鐘內失溫昏迷
台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門獎勵移除「世紀毒草」銀膠菊　守護生態與居民健康

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

5700萬整治末端排水　雲林二崙鄉防洪升級正式動工

快衝！日曜天地NG鞋出清2折起　Timberland、UGG也入列

提燈踩街傳承26年　台中國光里燈火串起世代笑聲

春節山林遊憩熱潮　知本森林遊樂區與嘉明湖步道遊客穩定成長

南迴公路嚴密部署　大武警同步宣導交安、防詐

嘉義番路半天岩櫻花帶動買氣　番路農會柿茶集火熱銷售

台東縣2月道安會報　肯定春節疏運成效並超前部署連假交通

自小客台9線夜間拋錨　大武警助母女平安返程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

金門獎勵移除「世紀毒草」銀膠菊　守護生態與居民健康

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

5700萬整治末端排水　雲林二崙鄉防洪升級正式動工

快衝！日曜天地NG鞋出清2折起　Timberland、UGG也入列

提燈踩街傳承26年　台中國光里燈火串起世代笑聲

春節山林遊憩熱潮　知本森林遊樂區與嘉明湖步道遊客穩定成長

南迴公路嚴密部署　大武警同步宣導交安、防詐

嘉義番路半天岩櫻花帶動買氣　番路農會柿茶集火熱銷售

台東縣2月道安會報　肯定春節疏運成效並超前部署連假交通

自小客台9線夜間拋錨　大武警助母女平安返程

金門獎勵移除「世紀毒草」銀膠菊　守護生態與居民健康

中工經營權保衛戰　告發前顧問、律師等10人內線炒股

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

明初九「天公生」！命理師曝8大禁忌　千萬別說「這1字」

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

春上布丁聯名DINOTAENG　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

地方熱門新聞

強化七股工業防火韌性南消三大隊實地踏勘工廠動線

桃園清潔隊馬年開工收運　婉拒紅包逾21萬

春節收假疏運金門候補發揮功效

桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區　亮相

張善政視察超商鮮乳兌領　保障學童補鈣健康

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

56歲從谷底翻身！她靠職訓練就雙技能開清潔工作室拚出新人生

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」打造跨專業整合服務

營養午餐免費遭質疑排擠預算？藍營議員：承諾就該扛

福隆國際單車客迷航　瑞芳警「雙聲道」救援

2026台灣燈會倒數7天　嘉義16大燈區亮點曝

南投燈會首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

更多熱門

相關新聞

百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃

百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃

香菜黨大勝利！今天2月24日是「國際討厭香菜日」，台中知名百年老店陳允寶泉繼先前辣椒醬口味太陽餅後，推出香菜口味太陽餅。業者透露，香菜太陽餅吃來意外有抹茶口感，且較濕潤，連不敢嘗試香菜的同仁吃完也嘖嘖稱奇；此外，即日起到3月3日還祭出活動，凡是姓名包含「香菜」二字者，就可以免費獲得太陽餅一盒！

台中「最強私校」錄取率20％　少子化反催生學區宅買氣

台中「最強私校」錄取率20％　少子化反催生學區宅買氣

「營造黑馬」1.8億現金拿52年洗腎診所　親曝改建計畫

「營造黑馬」1.8億現金拿52年洗腎診所　親曝改建計畫

元宵節全台上演「血月」月全食　錯過要等到2028年

元宵節全台上演「血月」月全食　錯過要等到2028年

女年初三刮中20萬嚇壞　警深夜人肉護鈔

女年初三刮中20萬嚇壞　警深夜人肉護鈔

關鍵字：

元宵節提燈台中傳統節慶台中市議員陳雅惠

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

全台下2天！　連假溼答答

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

明變天！　連假「雨最大」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面