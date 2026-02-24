　
社會 社會焦點 保障人權

女員工陳屍餐廳冰庫　「如高山凍死」高大成：30分鐘內失溫昏迷

▲高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台北知名餐廳出現冰屍，法醫高大成透露，人體在極端低溫下，大約30分鐘就會出現失溫狀態。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台北市一間知名餐廳傳出離奇冰屍案，一名餐廳女員工，昨（23日）晚間進入餐廳冰庫後就未再離開，今天上午才被同事發現已在冰庫內死亡，離奇的是他身上帶著手機卻未求救。對此，法醫高大成表示，人在低溫環境30分鐘後就會失溫，且屍體的表徵也會受到極大干擾，死者生前的最後動態，將成為釐清案情的主要關鍵。

據了解，該家餐廳員工今天要打開零下10多度的大型冷凍冰櫃時，發現開不了，費了九牛二虎之力才將冰庫打開，不料卻發現69歲的女員工竟在冰庫裡，明顯死亡，嚇得趕緊報警處理，且身上還有手機。

高大成指出，這種情況就如同在高山上，在極度低溫的環境下，人體的反應迅速，若沒有水、足夠衣物，大概30分鐘到1小時就失溫，產生昏迷。在這種極端條件下，死者很快就會陷入幾乎昏迷狀態。

高大成也提到，因遺體處於低溫狀態，屍斑、失溫、屍僵等表徵都失準，因此，死者到底是輕生還是意外？高大成則認為，就看死者最後生前，出門前有無跟家屬特別打招呼，「若有，那有可能是最後的道別」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

