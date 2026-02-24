偷帶男學生回家！高中女秘書「遭抓姦在床」　綠帽夫情人節心碎

▲31歲的艾莉西亞偵訊畫面流出。（圖／翻攝YouTube@Law&Crime Network、聯合市警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國印第安納州發生校園性醜聞，31歲的高中女秘書艾莉西亞（Alicia Hughes），在情人節當天把一名18歲男學生帶回家，發生不當性關係，還被丈夫抓姦在床。她已因涉嫌5項誘拐兒童罪名被捕。

淚流滿面 坦承不當性關係

根據上周釋出的最新畫面，艾莉西亞接受偵訊時，淚流滿面坦承與學生發生性關係。她表示與該名男學生的「肉體關係從1月底就開始了」，被丈夫抓包則是她第3次與對方發生性行為，但強調這一切「都是在他滿18歲之後才發生的」。

案件曝光後，另一名17歲男學生出面表示，他與艾莉西亞至少發生過5次性關係，首次地點就在車上。

不過，艾莉西亞起初否認與其他學生發展不當關係，被員警質疑後才改口，但僅承認與那名未成年學生見面並傳送照片，堅決否認婚外情，「我從沒跟他上床」，隨即要求找律師。

艾莉西亞在偵訊中表示，雖然自己的行為「不合理」，但她長期遭受丈夫「身體和精神上的虐待」。影片最後，她被戴上手銬時顯得極為不安。

被控5罪名 丈夫已提離婚

這段醜聞之所以曝光，是因為艾莉西亞主動報警。她指控丈夫發現自己與18歲學生躺在床上後施暴。

艾莉西亞被捕後，關押在蘭道夫郡立監獄，並且繳納了2.5萬美元（約新台幣78.5萬元）保釋金。如今，她被指控5項誘拐兒童罪名，將面臨每項罪名最高6年刑期及1萬美元（約新台幣31萬元）罰金，預計4月16日再次出庭。

艾莉西亞已被蘭道夫東方學區（Randolph Eastern School Corporation）停職，學區負責人亞當斯（Neal Adams）向媒體表示，「在法律程序結束前，她已被解除所有與學生接觸的職務」。

至於她的丈夫最近也已提出離婚訴訟，並申請3名子女的緊急監護權。

ETtoday新聞網提醒您：



保護被害人隱私，避免二度傷害。發現兒少性剝削，請撥打110、113。