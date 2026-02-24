嘉義番路半天岩櫻花帶動買氣　番路農會柿茶集火熱銷售

▲半天岩櫻花助攻春節人潮創新高，番路鄉農會飲冰柿茶集湧現採購熱潮。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節期間天氣晴暖，嘉義縣番路鄉半天岩櫻花盛開，吸引大批遊客上山賞花，也同步帶動周邊觀光與農特產品買氣。位於阿里山公路沿線的番路鄉農會飲冰柿茶集賣場在年節期間湧入大量人潮，來客數與銷售額雙雙創下歷年新高，盛況直逼歷年柿子節。許多民眾賞花後順遊農會賣場採購伴手禮，或在阿里山啟程與返程途中停留休憩購物，使番路鄉農會飲冰柿茶集成為春節旅遊動線中的熱門節點。

番路鄉農會觀察，今年春節人潮除外地旅客外，也出現明顯返鄉採購潮，不少番路女兒回娘家返鄉探親時，特地前往農會選購家鄉伴手禮帶回分享，形成溫馨採買景象。現場可見停車場長時間滿位，賣場收銀區前排隊結帳人龍綿延不絕，遊客人手提袋、手拿冰品邊逛邊吃，成為春節期間最具代表性的畫面。

番路鄉農會自有品牌商品在年節期間銷售表現亮眼，幾乎成為遊客來訪番路的必買清單。其中柿霜雞湯、柿果子脆片與茶燒米菓穩居銷售排行榜前列。主打年節圍爐與暖心滋補的柿霜雞湯詢問度與購買量同步攀升，成為返鄉送禮與家庭聚餐熱門選項；口感酥脆、帶有柿香的柿果子脆片與茶香米香交織的茶燒米菓，則因方便攜帶與分享，深受旅客青睞。賣場冰品區同樣人潮不斷，許多遊客一到現場即購買品嚐，帶動整體停留時間與消費力提升。

此外，入選2026台灣燈會伴手禮的阿里山青心烏龍茶拌麵在春節期間亦成為熱銷話題商品。喜氣洋洋的紅色包裝與茶香特色契合年節送禮氛圍，不少民眾現場看到馬上帶走，銷售量明顯成長，成功拓展年節禮盒市場。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，今年春節人潮確實突破歷年紀錄，整體來客數已接近柿子節高峰水準，顯示番路鄉農會已逐步成為阿里山旅遊動線的重要停留據點。「很多遊客把番路鄉農會當作上阿里山前的補給站、下山後的伴手禮採購站，形成雙向人潮匯集。」她指出，半天岩櫻花盛開帶來觀光人潮，加上返鄉民眾對家鄉味的情感連結，讓年節買氣大幅提升。

趙幸芳進一步表示，近年農會持續強化自有品牌商品開發與賣場服務體驗，從柿果子系列產品、冰品、各項伴手禮到即食產品等，「來番路走一趟、帶番路好柿伴手禮回家」已不只是口號，而是遊客心中自然形成的消費習慣。番路鄉農會以產品實力為底氣，以品牌故事為溫度，讓每一項商品都成為土地的延伸，也讓番路逐步成為嘉義山區旅遊版圖中不可或缺的一站。

番路鄉農會統計，今年春節假期單日來客高峰多次刷新紀錄，整體營運表現亮眼，顯示在地農產與品牌魅力持續提升。隨著228三天連續假期即將到來，半天岩櫻花仍處觀賞期，農會預期賞花與旅遊人潮將持續延續。

番路鄉農會邀請民眾把握花期，攜家帶眷前往番路賞櫻，並順遊飲冰柿茶集選購在地農產、品嚐特色冰品與伴手禮，體驗番路山城的熱情與風味，為春日旅程留下難忘回憶。