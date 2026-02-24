「身騎白馬過三關」趣味競賽　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

▲饒慶鈴期勉同仁打造宜居臺東。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為延續傳統習俗、迎接金馬年，臺東縣政府於24日年節過後開工第二天，在縣府大禮堂舉行115年度新春團拜，中央駐地機關代表及縣府同仁約200人齊聚一堂。活動以充滿活力的「年後甩肉動次動」暖身開場，及趣味競賽「身騎白馬過三關」展現團隊精神，象徵新一年「快馬加鞭、馬到成功」的氣象。

饒慶鈴縣長表示，過去一年臺東在施政滿意度與永續發展競爭力上獲得肯定，這全仰賴縣府同仁的努力。今年將是臺東建設豐收年，包括縣立圖書館、樂齡社福大樓、全民運動館、極限運動公園及富岡新客運中心等重大建設將陸續完工啟用，提供各年齡層鄉親更多元的文化、運動及休閒設施。

饒慶鈴也特別提及，今年7月3日至8月20日將舉辦全臺矚目的「2026台東博覽會」，整合臺東自然美學、原民文化與慢生活態度，向世界展現臺東「慢經濟」的豐碩成果。

團拜活動現場由專業健身團隊帶領同仁進行有氧操「年後甩肉動次動」，氣氛熱烈；隨後的趣味競賽「身騎白馬過三關」中，各局處代表接力闖關，象徵團隊協作、推動縣政持續進步，勝隊現場獲得2萬枚臺東金幣。活動尾聲，饒縣長發放馬年好事福袋，期許同仁以飽滿精神投入工作，共同讓臺東「好還要更好」。