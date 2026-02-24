尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

▲當地警方在現場調查，尼泊爾夜行大巴墜河致19人死亡 ，包括陸客1死1傷。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

尼泊爾中部達丁地區23日凌晨1時發生交通事故，一輛大巴車在行駛中墜入河流，造成19人死亡、25人受傷。其中一名中國遊客臨時改了遊玩計劃，躲避了死神追擊。

陸媒《央視》報導，尼泊爾中部達丁地區於當地時間23日凌晨發生一起嚴重交通意外。一輛載有40多人的大巴在從博克拉市開往首都加德滿都的途中，意外偏離道路墜入特里蘇里河。這起事故目前已造成19人死亡、25人受傷。

經中國駐尼泊爾大使館確認，一名中國公民在事故中死亡，另有一名中國公民在事故中受傷，正在當地醫院接受治療。據了解，原本來有一名中國遊客也要搭乘這輛大巴，因為臨時改了遊玩計劃，提前離開博克拉，不然極有可能會坐上出事的大巴。

根據陸媒《極目新聞》報導，一位在尼泊爾遊玩的四川遊客24日在社交平台發帖稱，「我幸運與死神擦肩而過，第一次感受到被命運眷顧。」

▲博克拉市到加德滿都的泥土道路，沿路都是河谷 。（圖／翻攝 極目新聞）

他回顧自己行程，原本21日還在博克拉，計劃22日晚上乘大巴車去加德滿都，因為計劃有變要趕火車，聯繫旅店，改乘坐大巴車的時間，提前離開博克拉。這個決定讓他幸運地錯過了夜晚出事的大巴車。

還有網友表示，她22日也在博克拉玩，當天白天還糾結過是坐飛機，還是乘夜晚的大巴，幸好最終選擇了坐小飛機，「第二天看到大巴車墜河的報導，心裡還感到會怕」。

根據旅遊平台資訊，博克拉市和加德滿都兩地相距約200公里，道路多為土路和石子路，沿途很少有路燈，一半路線沿河而行。白天大巴的行程大約需要6至8小時。夜行大巴通常在晚上7點左右出發，第二天凌晨5點多鐘才能抵達加德滿都。

事故發生後，中國駐尼泊爾大使館立即啟動領保應急機制並展開核實工作。經館方確認，事故造成1名中國公民不幸死亡，另有1名中國公民受傷，目前正在當地醫院接受治療。

中國駐尼泊爾大使館亦於23日下午特別發文，提醒在尼中國公民增強交通安全意識。文中建議遊客應選擇路況較好的路線、搭乘安全可靠的交通工具，並審慎乘坐小型客機與公共交通車輛。

據當地警方介紹，事故車輛上有40多人，22日晚上從博克拉市開往尼泊爾首都加德滿都，23日凌晨1時許，大巴車行駛中偏離道路墜入了特里蘇里河。救援工作仍在進行中，具體原因尚未公佈。