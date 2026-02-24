漢克訓犬成毛孩煉獄！白柴遭虐屎尿失禁　她砸160萬看影片傻眼

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區某知名訓犬中心內部一段監視器影片上傳網路，中心人員疑似不滿犬隻亂吠，憤而猛踹鐵籠，還將籠中毛小孩硬拉出來甩動，引發網友撻伐「訓犬中心or寵物沙包競技場？」；桃園市動保處今（24）日至該訓犬中心突檢稽查，經查是該單位離職員工所為，員工於視訊時坦承因情緒失當而有不當行爲，動保處依動保法處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

▲桃園市楊梅區某知名訓犬中心驚傳一段虐犬影片外流，訓犬人員爆怒猛拉毛小孩，引發網友撻伐。（圖／翻攝自網路）

▲桃園市楊梅區某知名訓犬中心驚傳一段虐犬影片外流，訓犬人員爆怒猛拉白色柴犬。（圖／翻攝自網路）

有網友在網路上發布一段某知名訓犬中心監視影片，痛斥「這是訓犬還是虐狗？花60萬送去訓犬中心竟換來這種地獄對待，真的看到心都碎了，影片中那隻白柴脖子上掛著普通牽繩和P字鏈。員工為了清籠子，竟然完全不顧狗狗死活，直接用粗暴拽拉方式把狗拖出來！導致白柴當場癱軟在地，甚至驚嚇過度直接大小便失禁，更扯的在後頭，中心的處理方式讓人毛骨悚然，明明在桃園楊梅，出事後竟載到車程1小時外的「板橋某動物醫院」。為什麼要送這麼遠？校方對外竟然只跟飼主說是「腸胃炎」？明明是外力拉扯導致癱軟，這不是欺騙是什麼？

▲桃園市動保處今日上午至該訓犬中心稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

影片中，訓犬人員疑因犬隻不斷吠叫，竟暴怒猛踹鐵籠，還將籠中毛小孩硬拉出來甩動，其中黑色毛小孩甚至被拉出鐵籠，被中心人員用牽繩甩在半空中，直至被其他人員責備後，才將毛小孩關回鐵籠後離開。

另有黑狗飼主何小姐透露，她家4隻犬隻都在訓犬中心，共花費160萬元，看完影片非常錯愕，送了4隻狗去訓犬學校，竟然是受這種待遇；網友還PO出另1段訓犬中心影片，白色柴犬被拉出鐵籠後，被中心人員牽繩綁住拉在地上拖。

▲桃園市動保處今日上午至訓犬中心稽查，業者做出回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市議員黃瓊慧認為，這種訓犬方式應該沒有任何飼主能認同，她已於第一時間請桃園市府動保處介入調查，希望瞭解訓犬中心真相。

該訓犬中心人員事後回應，事件涉及失職前學徒於離職後，以不當方式散布資訊，對於影片可能造成不安與疑慮，會立即啟動改善措施，犬舍在管理流程和內部監督確實不足，深感抱歉，已立即啟動改善措施，包括全面盤點犬舍管理制度並重新檢視照護標準與SOP，並強化內部訓練與監督機制、建立更透明的公開回應與檢視機制等，但對惡意抹黑和不實指控部分，也將保留法律追究權利。

▲桃園市動保處長王得吉回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市動保處處長表示，獲報後於今日上午至該訓犬中心稽查，經查行爲人爲該單位離職員工，並於視訊時坦承因情緒失當而有不當行爲。動保處後續將依動保法處罰1萬5000元以上7萬5000元以下之罰鍰。此外，動保處於2月初與24日稽查，發現業者不符特寵業規範部分，則將另行調查後懲處。