南迴公路嚴密部署　大武警同步宣導交安、防詐

▲大武警同步推動交通疏導與反詐宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

春節期間返鄉團圓與出遊人潮湧現，台9線南迴公路車流明顯增加。為維護轄區交通順暢及用路人安全，臺東縣警察局大武分局大武派出所員警除加強南迴公路沿線交通疏導與巡邏勤務外，亦主動前往轄內旅遊景點及熱門打卡地點，向遊客實施交通安全及反詐騙宣導，提升民眾風險意識，確保假期平安。

警方指出，詐騙集團常利用節慶活動頻繁之際，結合年節氛圍設計話術，衍生各類新型詐騙手法。春節期間不少商家及網購平台推出促銷優惠與抽獎活動，詐騙集團往往假冒知名品牌或電商平台，發送虛假中獎通知，誘騙民眾提供個人資料、金融帳戶資訊，甚至要求匯款支付手續費或交付金融卡密碼等敏感資訊。警方提醒，民眾如接獲來源不明的中獎訊息或可疑來電，務必提高警覺，切勿依指示操作或匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，亦可透過內政部警政署建置之「打詐儀錶板」網站查詢最新詐騙案例與手法，避免財產損失。

在交通安全方面，警方亦呼籲用路人遵守交通規則。駕駛人應全程繫妥安全帶，騎乘機車務必正確配戴安全帽，行經路口減速慢行並遵守速限規定；如有飲酒情形，切勿心存僥倖駕車上路，可改搭計程車或由親友接送，以確保自身及他人安全。

大武分局強調，面對可疑電話或訊息時，應牢記「一聽、二掛、三查證」原則，保持冷靜、不輕信、不慌張，主動撥打165專線查證，即可有效守護財產安全。同時提醒民眾出遊前妥善規劃行程，留意天候與路況資訊，遵守交通法規、不酒駕、不超速，共同營造平安、安心的假期環境。