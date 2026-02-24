台東縣2月道安會報　肯定春節疏運成效並超前部署連假交通

▲台東縣道安會報肯定疏導成果。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣115年2月份道路安全聯繫會報24日下午於縣府第一會議室召開，由各警察分局長、相關單位代表、縣議會秘書吳瑛瑛及道安會報各小組成員與會。會中除檢視近期交通安全工作成效外，特別感謝縣警局及各編組單位於農曆春節9天連續假期期間堅守崗位，執行交通疏導、疏運及宣導勤務，提供返鄉民眾及來台東旅遊旅客安全、順暢的交通環境。針對即將到來的228連假及元宵節活動，也請各相關單位提前研擬交通整備與宣導作為，強化應變量能。

會中指出，今年春節期間交通疏導與管制作業在各單位通力合作下，針對易壅塞路段、風景遊憩區及觀光景點等熱點區域，均完成事前規劃與勤務部署，有效維持車流順暢並提升行車安全。除肯定第一線警察同仁辛勞外，也感謝各局處全力配合，共同維護本縣交通秩序與觀光品質。

另針對115年起道路安全會報各項列管案件，會中要求各單位積極辦理，明確規劃完成期程，落實管考機制，以跨單位合作方式持續精進道路交通安全管理。

臺東縣警察局交通隊長吳昇忠於會中報告指出，今年春節連續假期自2月14日至2月22日共9天，台東縣轄內道路總車流量達55萬3,143輛次，較114年同期51萬5,838輛次增加3萬7,305輛次；日平均車流量為6萬1,461輛次，較去年日平均5萬7,316輛次增加4,145輛次。整體交通在事前完善規劃與導引設施布建下運作平穩，南迴路段部分實施輪放管制，雖車流量較高，其餘台9線縱谷路段及台11線東海岸路段大致順暢。

交通安全成效方面，今年春節期間未發生A1類死亡交通事故，較114年春節期間發生1件1人死亡，減少1件1人。警察局表示，未來仍將持續強化酒後駕車取締及重大違規執法，並呼籲駕駛人行前應確保充足睡眠與良好身心狀況，避免連續駕駛超過8小時，落實自我健康管理，杜絕疲勞駕駛，共同守護用路安全。