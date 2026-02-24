　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德國情報告2小時無共識　韓國瑜：總統66歲「要考慮他的攝護腺」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對總統賴清德到立法院國情報告，立法院長韓國瑜今（24日）召集朝野黨團協商。由於民進黨團總召蔡其昌透露賴清德很願意來國情報告，若立委有任何想法要跟總統分享，也願意在國情報告後留下來聽，也願意第二次發言，朝野開始協商當天會議形式，韓國瑜建議全程抓2小時，並表示，總統66歲，「要考慮他的攝護腺」，一個小時後讓總統休息十分鐘。不過朝野黨團對於將各推派幾名委員發言無共識，韓國瑜裁示擇期再協商。

韓國瑜昨與賴清德茶敘後透露賴答應到立法院國情報告。但形式上是否採「一問一答」，總統府表達「合憲就欣然前往」，而國民黨團要求「有問有答」，民眾黨團則是認為要「實問實答」。為此，立法院今開議，朝野黨團就達共識，由韓國瑜下午召集研商賴清德赴立法院國情報告事宜，與會者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、民進黨團總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲、民眾黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳，以及綠委鍾佳濱、陳培瑜。

陳清龍指出，希望確認賴清德到立院國情報告內 要包括軍購案、台美貿易協定，以及就賴不公布、行政院不副署立法院三讀通過的法案，作為報告內容，因為這牽涉到立法院尊嚴跟權益。傅崐萁表示，國民黨團非常歡迎賴清德到國會，但民進黨在野時對總統的國情報告提出相當多寶貴看法，無非就是秉持讓人民了解總統怎麼做事情，所以代表人民提出問題，希望總統解惑，所以他希望在不設限情況下，總統到國會不只做國情報告，也要對各政黨提出的問題能有清晰、明白的回答。

蔡其昌指出，民進黨團對於賴清德來立法院國情報告基本上支持，但要強調，希望在共同遵守憲法跟相關法規下來促成，若加碼違憲的東西以致事情辦不成，也辜負韓國瑜一番好意。蔡也透露，稍早他跟府方初步連繫，賴清德秉持跟韓的談話，很願意來國情報告，若立委有任何想法要跟總統分享，也願意在國情報告後留下來聽，也願意第二次發言，但「統問統答」有違憲爭議。

討論到國情報告形式時，韓國瑜建議全程2小時，由總統報告30分鐘後，由各黨團推派的立委發言，接著再由總統說明。白委王安祥提議民眾黨團可推派2名，傅崐萁認為按比例是992（即藍委、綠委各9名，白委2人），不過韓國瑜則建議採552，每人5分鐘，共1小時；韓也打趣說，總統66歲，「要考慮他的攝護腺」，一個小時後讓總統休息10分鐘。不過，朝野協商休息10分鐘後，各黨團對於要各推派幾名立委仍未達共識，韓國瑜裁示擇期再討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3檔股明起被「抓去關」！
台灣晶片災難逼近！　紐時曝：矽谷只顧利益「長期忽視華府警告」
張國煒步出法庭　連喊4次「順利」：沒吵架
女員工陳屍餐廳冰庫　「如高山凍死」高大成：30分鐘內失溫昏迷
台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰喊「接受新式核能」　國民黨：親手推倒非核神主牌

快訊／黃偵琳退選議員！賴瑞隆譴責：酒駕零容忍是社會共識

賴清德國情報告2小時無共識　韓國瑜：總統66歲「要考慮他的攝護腺」

藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

墨西哥擊斃毒梟引動盪　外交部：目前我國台商、僑胞安全無虞

「晚安小雞」柬埔寨服刑畢恐送中？　外交部：若想回台全力協助

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

綠高雄議員初選「小港6搶3」　前空服員、最帥里長找大咖助攻

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

卓榮泰喊「接受新式核能」　國民黨：親手推倒非核神主牌

快訊／黃偵琳退選議員！賴瑞隆譴責：酒駕零容忍是社會共識

賴清德國情報告2小時無共識　韓國瑜：總統66歲「要考慮他的攝護腺」

藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

墨西哥擊斃毒梟引動盪　外交部：目前我國台商、僑胞安全無虞

「晚安小雞」柬埔寨服刑畢恐送中？　外交部：若想回台全力協助

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

綠高雄議員初選「小港6搶3」　前空服員、最帥里長找大咖助攻

中工經營權保衛戰　告發前顧問、律師等10人內線炒股

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

明初九「天公生」！命理師曝8大禁忌　千萬別說「這1字」

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

春上布丁聯名DINOTAENG　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

主辦GD、孫燕姿演唱會！　粉敲碗王菲開唱...邱瓈寬鬆口了

【開一開突然逆向？！】前車左右飄移失控　最後直接衝出路外

政治熱門新聞

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

即／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊

老柯「主動退讓」　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益柯建銘

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

直擊／規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

以「薄紙沾水貼口鼻」喻藍黨團危機　韓國瑜：判斷錯誤造成四面楚歌

更多熱門

相關新聞

國安局設九合一專案防境外介選　賴清德：確保選舉不受外力干擾

國安局設九合一專案防境外介選　賴清德：確保選舉不受外力干擾

國安局今（24日）上午舉行「71週年局慶大會暨安幹班第26期結訓典禮」，總統賴清德致詞時說，國安局要將「反統戰、反滲透、反併吞」列為首要任務，全力防堵境外敵對勢力破壞及滲透，進而鞏固台灣的民主防線。另外，國安局已成立「九合一」選舉安維專案，後續要積極指導國安情報團隊持續加強協調合作，共同防範跨境惡意操作，確保選舉不受外力干擾，讓民主制度穩健運行。

以「薄紙沾水貼口鼻」喻藍黨團危機　韓國瑜：判斷錯誤造成四面楚歌

以「薄紙沾水貼口鼻」喻藍黨團危機　韓國瑜：判斷錯誤造成四面楚歌

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

賴清德立院國情報告統問統答　 民眾黨團：實問實答、答到飽

賴清德立院國情報告統問統答　 民眾黨團：實問實答、答到飽

直擊／規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理

直擊／規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理

關鍵字：

韓國瑜賴清德國情報告朝野協商攝護腺

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

全台下2天！　連假溼答答

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

明變天！　連假「雨最大」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面