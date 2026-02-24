賴清德國情報告2小時無共識　韓國瑜：總統66歲「要考慮他的攝護腺」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對總統賴清德到立法院國情報告，立法院長韓國瑜今（24日）召集朝野黨團協商。由於民進黨團總召蔡其昌透露賴清德很願意來國情報告，若立委有任何想法要跟總統分享，也願意在國情報告後留下來聽，也願意第二次發言，朝野開始協商當天會議形式，韓國瑜建議全程抓2小時，並表示，總統66歲，「要考慮他的攝護腺」，一個小時後讓總統休息十分鐘。不過朝野黨團對於將各推派幾名委員發言無共識，韓國瑜裁示擇期再協商。

韓國瑜昨與賴清德茶敘後透露賴答應到立法院國情報告。但形式上是否採「一問一答」，總統府表達「合憲就欣然前往」，而國民黨團要求「有問有答」，民眾黨團則是認為要「實問實答」。為此，立法院今開議，朝野黨團就達共識，由韓國瑜下午召集研商賴清德赴立法院國情報告事宜，與會者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、民進黨團總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲、民眾黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳，以及綠委鍾佳濱、陳培瑜。

陳清龍指出，希望確認賴清德到立院國情報告內 要包括軍購案、台美貿易協定，以及就賴不公布、行政院不副署立法院三讀通過的法案，作為報告內容，因為這牽涉到立法院尊嚴跟權益。傅崐萁表示，國民黨團非常歡迎賴清德到國會，但民進黨在野時對總統的國情報告提出相當多寶貴看法，無非就是秉持讓人民了解總統怎麼做事情，所以代表人民提出問題，希望總統解惑，所以他希望在不設限情況下，總統到國會不只做國情報告，也要對各政黨提出的問題能有清晰、明白的回答。

蔡其昌指出，民進黨團對於賴清德來立法院國情報告基本上支持，但要強調，希望在共同遵守憲法跟相關法規下來促成，若加碼違憲的東西以致事情辦不成，也辜負韓國瑜一番好意。蔡也透露，稍早他跟府方初步連繫，賴清德秉持跟韓的談話，很願意來國情報告，若立委有任何想法要跟總統分享，也願意在國情報告後留下來聽，也願意第二次發言，但「統問統答」有違憲爭議。

討論到國情報告形式時，韓國瑜建議全程2小時，由總統報告30分鐘後，由各黨團推派的立委發言，接著再由總統說明。白委王安祥提議民眾黨團可推派2名，傅崐萁認為按比例是992（即藍委、綠委各9名，白委2人），不過韓國瑜則建議採552，每人5分鐘，共1小時；韓也打趣說，總統66歲，「要考慮他的攝護腺」，一個小時後讓總統休息10分鐘。不過，朝野協商休息10分鐘後，各黨團對於要各推派幾名立委仍未達共識，韓國瑜裁示擇期再討論。