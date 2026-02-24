自小客台9線夜間拋錨　大武警助母女平安返程

▲大武警協助拖吊並護送返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

春節連續假期期間，一對母女返鄉探親途中車輛突發故障，所幸警方即時伸出援手，協助排除危機並平安返家，展現為民服務精神。

大武派出所所長鄭能義與警員吳鎮宇日前夜間執行巡邏勤務時，行經尚武漁港附近台9線路段，發現一部自小客車開啟雙黃警示燈停靠路肩。因適逢春節連假，該路段車流量明顯增加，加上夜間視線不佳，稍有不慎即可能發生事故，員警見狀立即上前關心協助。

經了解，駕駛為居住台東市區的盧姓女子，趁春節假期偕同女兒返娘家探親，返程途中車輛儀表板突然亮起故障警示燈號。雖仍可勉強行駛，但擔心長途行駛恐致拋錨或發生危險，遂將車輛暫停路肩檢視狀況。當時夜色昏暗、車流頻繁，母女二人心情難免不安。

警方掌握情況後，立即於車後適當距離擺放警示標誌並加強現場安全防護，同時協助聯繫在地拖吊業者處理車輛後續事宜，避免發生二次事故。考量母女仍需返回市區，員警亦主動以巡邏車護送兩人前往大武火車站，協助搭乘列車返家，使原本焦急無助的母女得以安心踏上歸途。盧姓女子對警方及時協助深表感謝，稱讚員警處置貼心周到。

臺東縣警察局大武分局表示，民眾出門前應確實檢查車輛狀況，包括油量、水箱水位、電瓶電量、胎壓及煞車系統等是否正常，並定期保養車輛，以降低故障風險。若行車途中發現車輛異常，應立即開啟危險警示燈，將車輛移至安全處，並於車後適當距離擺放警示標誌，切勿逗留於車道上，以確保自身及其他用路人安全。如遇緊急狀況，可撥打110請求警方協助。