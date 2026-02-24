韓女摩鐵毒殺男網友！奪命後發美照「持續徵友」　IG粉絲竟爆漲

▲ 22歲少女在摩鐵毒殺2名網友。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

南韓近期爆發一起震驚社會的「江北摩鐵藥物殺人案」，一名22歲的嫌犯金姓女子涉嫌以藥物毒殺2名男網友。然而令人感到毛骨悚然的是，這名蛇蠍正妹落網後，她的個人社群帳號竟然成了網路追捧的對象，粉絲數在短短10天內暴漲40倍，大批網友在留言區「公開護航」，引發韓國輿論對於「加害者美化」現象的深度擔憂。

蛇蠍正妹毒殺男網友！2男命喪摩鐵 冷血手法引發社會震撼

根據《中央日報》報導，現年22歲的金姓女子，涉嫌向3名20多歲的男性提供含有「苯二氮平類」藥物的飲料，最終導致其中2人慘死於摩鐵內。這起連環命案曝光後，韓國警方隨即對金女進行逮捕並聲請羈押。目前警方正針對金女進行「病態人格（Psychopath）診斷測驗」，試圖釐清其冷血犯案的動機與心理狀態，而案件的殘酷程度也讓韓國社會感到極度不安。

落網後IG粉絲暴漲40倍！「壞壞惹人愛」歪風席捲韓國網路

然而，隨著金女的社交帳號在各大討論區被搜出，網路輿論竟出現令人意外的發展。金女的Instagram帳號原本僅有約200名追蹤者，但在案發後短短10天內，人數竟暴衝至近萬人。更驚人的是，留言區充斥著「因為漂亮，所以無罪」「應該要減刑」「我們會站在妳這一邊」等力挺犯罪者的荒謬言論。專家分析，這種對凶惡罪犯產生情感吸引力的現象被稱為「壞人控（Hybristophilia）症狀」，若任由這種歪風擴散，恐導致大眾對犯罪行為的道德標準徹底崩壞。

奪命後仍發自拍徵友！疑鎖定棒球明星為獵物 網驚：恐怖獵殺令

更令調查單位心驚的是，金女在第2名受害者死亡當天，竟然還若無其事地在IG上傳躺在床上的自拍照，並標註「#歡迎追蹤」「#互粉DM」等標籤，疑似正在尋找下一個犯案目標。據悉，金女還追蹤了在韓國職棒二軍中因外貌神似男星而擁有「高陽姜棟元」稱號的球星，雖然該球員並未回關，但金女積極鎖定「高顏值男性」的舉動，讓外界推測她可能在計畫更具規模的連續犯罪。

目前，金女已被韓國警方正式拘留，全案正朝向謀殺罪深入調查。這起案件不僅暴露了法律上的漏洞，更重重擊碎了韓國網路世界的價值觀，引起各界對社群媒體傳播負面影響的集體省思。

