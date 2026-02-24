好市多上架「南霸天手搖店1神飲」瓶裝版！一票推：冰過超好喝

▲茶之魔手。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「茶之魔手」被封為南霸天連鎖手搖飲，就有網友表示，每次到中南部只要看到茶之魔手，一定會點上一杯「山楂烏龍」無糖微冰，沒想到最近竟然在好市多看到推出寶特瓶版本，讓他又驚又喜，好奇詢問「有人喝過了嗎？」貼文一出掀起熱議。

一名網友在Threads發文表示，每次去中南部，只要碰到茶之魔手都會點「山楂烏龍」無糖微冰，直呼是心頭好，如今看到好市多上架寶特瓶裝版本，忍不住驚呼「現在竟然出寶特瓶裝，有人喝過了嗎？」從照片中可見，商品名稱是「茶之魔手山楂風味烏龍」，一瓶590毫升，一箱24入、599元。

貼文曝光後，不少人分享心得，有人說「冰過非常好喝」、「超級好喝」、「超推，一定要加冰塊」，還有人指出「在爭鮮買過，很好喝」、「之前在全家也有賣，但不是每間都有」。也有網友提醒甜度問題，「這一瓶有50公克的糖，所以我看了不敢喝」、「這不是無糖」、「我老公說太甜，已經買了2、3個月還沒喝完」、「甜到要截肢的那種。」

提到新品，亞尼克「京都宇治茶季」正式開跑，以雙茶饗宴為主題，集結17款限定甜點，其中9款為全新品，涵蓋生乳捲、圓形蛋糕與切片點心三大品項，即日起上市。

甜點控也不能放過CREMIA最新台灣限定「醇濃開心果系列」，其中「醇濃開心果冰淇淋」使用美國開心果醬結合經典北海道優質鮮奶油，再加入法國洛林岩鹽增添鹹甜口感，每支售價160元、會員價150元，可搭配原味、草莓、巧克力餅皮。