社會 社會焦點 保障人權

冷水泡奶、滿身蟲咬！彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

▲▼小孩,大哭,愛哭包,難過,傷心。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲彰化一名未滿3歲幼兒遭到父母丟包給外曾祖母照顧。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名未滿3歲幼兒，遭親生父母丟包，扔給行動不便的外曾祖母照顧，社工前往訪視，驚見女嬰未洗澡全身發臭、滿是蚊蟲叮咬，甚至連翻身摔落地面，老人家也無力抱起，立即緊急安置，安置超過一年父母僅探視兩次，期間還生下小孩，同樣遭通報照顧不周。法官審理後認定，這對父母消極不負教養責任，裁定停止兩人對女童的全部親權，並選定縣府擔任監護人。

彰化縣政府向法院聲請指出，113年7月底接獲通報，一名幼童被交給高齡70多歲、行動不便的外曾祖母照顧。社工上門訪視時，當場傻眼，不僅全身散發異味，明顯多日未洗澡，手腳滿是蚊蟲叮咬痕跡，尿布沒勤換導致下體紅腫，奶瓶骯髒不堪，甚至用冷水泡奶粉。

更誇張的是，幼童翻身摔落沙發時，年邁的外曾祖母根本無力抱起，只能眼睜睜看著孩子摔在地上。外曾祖母當場向社工哭訴無力照顧，要求把孩子帶走。

縣府火速緊急安置後，這對父母的態度更讓人心寒。安置超過一年，兩人僅探視過兩次，其餘時間不聞不問，不僅未配合親職教育課程，也無意討論返家計畫。更離譜的是，父母在幼童安置期間生下小孩，又接連遭通報照顧不佳，家中經濟不穩、夫妻時常爭吵，照顧功能明顯失調。社工多次輔導未見改善，甚至一度表明想出養孩子，後雖反悔，但親職能力毫無提升。

法官審理後認定，父母將年幼子女丟包給無照顧能力的長輩，長達10多天不予理會，導致孩子未受基本養育照顧，已構成「消極不盡父母義務」。安置期間態度消極，未見改善，連同後續生育的幼兒也有多筆照顧不周通報，顯見親職功能嚴重不足，已達「疏於保護、照顧情節嚴重」的程度。因此裁定停止兩人對女童的全部親權，並選定彰化縣政府擔任監護人，由縣府指派社工人員為會同開具財產清冊之人，全案可抗告。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕兒虐，請撥打110、113。

冷水泡奶、滿身蟲咬！彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

