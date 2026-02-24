快訊／黃偵琳退選議員！賴瑞隆譴責：酒駕零容忍是社會共識

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高市議員黨內初選民調在即，不料，左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟爆出酒駕肇事，今（24）日隨即宣布退選。過去力挺黃偵琳的高雄市長候選人、立委賴瑞隆今日發聲表示，「酒駕零容忍」是社會的共識，任何人違背法令、違反社會共識，都必須承擔責任、做出符合人民期待的決定。

▲黃偵琳酒駕，賴瑞隆發聲譴責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃偵琳初選前被爆酒駕，宣布退選。（圖／記者賴文萱翻攝）

政治粉專「政客爽」針對黃偵琳酒駕事件發文開酸，黃偵琳從被發現酒駕肇事到退選的過程中，力挺她的賴瑞隆完全不講話，所以民進黨高雄市長參選人代表的是什麼價值？

粉專痛批，黃偵琳跟賴瑞隆在去年就合辦市政說明會，更是在市長、議員初選互相支持。最巧的是兩個人發生事情的時候，黃偵琳被抓包酒駕肇事先跟兒子道歉，賴瑞隆兒子霸凌時賴瑞隆也先跟兒子道歉，難以理解這兩位是希望把高雄帶往怎樣的未來？

在黃偵琳爆發酒駕並退選後，賴瑞隆首度發聲表示，「酒駕零容忍」是社會的共識，也是大家堅定的立場。任何人違背法令、違反社會共識，都必須承擔責任、做出符合人民期待的決定，也期盼從政者都必須嚴格審慎面對。

▲高雄市長陳其邁回應黃偵琳酒駕風波，強調酒駕零容忍。（圖／記者賴文萱攝）