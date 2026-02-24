藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

▲立法院會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（24日）公布立法院新會期的優先法案，共計42案。其中包含，為免台積電等重要科技產業、企業外移，國民黨智庫正研擬「晶片國安法」草案；此外，擬修「預算法」，明訂超徵稅收的優先用途與分配順序，以制度解決亂象，稅收超徵達一定數額，應將一定的比例還稅於民，另外也將修「民法第一千二百二十三條條文修正草案」，刪除兄弟姊妹特留分。

國民黨今天在智庫舉辦立法實務研討會，包括立法院長韓國瑜、國民黨秘書長李乾龍、黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄等人，均到場出席。

國民黨在立法院新會期所提的優先法案共有42案，包括內政、外交及國防委員各2案、經濟、財政各3案、教育及文化、司法及法制委員會各4案、交通委員會7案，社福及衛環則有17案。

根據國民黨團列的優先法案顯示，黨團擬修「公民投票法」，增訂「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」得適用全國性公投；憲法法庭裁判之複決案通過後，原憲法法庭裁判失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力；立法院就攸關立法的重要事項及重大政策的創制或複決，認有提出公民投票的必要者，經立法院院會通過後交付公民投票，主管機關不得拒絕辦理。

智庫也將擬修「預算法第八十一條之一修正草案」，明訂超徵稅收的優先用途與分配順序，以制度解決亂象。稅收是人民交給政府處理公眾事務的資金，如果政府執行預算完畢後還有顯著剩餘，這部分「多收的錢」在法理上應該回饋給納稅人。因此，稅收超徵達一定數額(建議 3300 億元或中央政府歲入的 1 成)，應將一定的比例還稅於民，不僅能藏富於民，也能緩解通貨膨脹壓力與刺激內需消費，與全體國民共享經濟成長果實。

教育文化部分，智庫擬修「大學法第三十五條條文修正草案」、「專科學校法第四十四條條文修正草案」等，目前學貸雖有免息政策，但並未涵蓋全體學生。修正學貸償還的相關規定，由政府編列預算全面補貼學貸利息，免繳本金的寬限期由 1 年延至 2 年，即畢業、服役、教育實習..等完成後的第3年開始還款。

此外，也將審「中華民國刑法部分條文修正草案」，賦予法院於宣告無期徒刑時，得宣告不得假釋。故意殺人、兒虐致死及致重傷等惡性重大犯罪不得假釋；「中華民國刑法第八十條條文修正草案」，未成年人為性侵害犯罪之被害人時，其成年前所經過之期間，不計入追訴權經過之期間；「民法第一千二百二十三條條文修正草案」，刪除兄弟姊妹特留分。