一張英文告示牽起國際情誼　池上警代管行囊感動土耳其旅人

▲池上警代管行囊感動土耳其旅人。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名來自土耳其的男子遠從萬里之外來到台灣，先至新北市訪友，隨後展開為期10天的環島之旅。行程來到素有「米鄉」之稱的台東縣池上鄉，兩人沉浸於田園風光與山景交織的美景，卻因流連忘返，忘記取回先前寄放在診所的登山包，一段溫馨的「行囊尋回記」於夜色中展開。

昨（23）日晚間21時許，臺東縣警察局關山分局池上聯合所接獲通報，指有外籍旅客寄放於診所的登山包尚未領取。員警立即前往了解，得知診所基於善意暫代保管行李，惟休診時間將至仍未見失主返還，考量旅客行程與財物安全，遂請警方協助處理。

池上聯合所所長蔡欣妤獲悉後，考量失主為外國旅客，若返程時發現行李不在恐生徬徨，遂親自以英文撰寫告示，清楚說明行李已轉由派出所代為保管，並詳列地址與簡易地圖，張貼於診所門口，協助旅客循線尋回。此一細心舉措發揮成效。

當晚23時19分許，兩名旅客依照英文告示指引順利抵達派出所，見到登山包完好無缺，頻頻向員警表達感謝，並對診所人員的熱心協助致歉。旅客表示，晚餐後步行前往知名景點伯朗大道散步賞景，因路程超出預期而延誤取回時間，所幸在警方協助下順利尋回行李。

旅程尾聲，土耳其旅客感性表示，池上之行不僅讓他們欣賞到台灣純樸動人的風景，更深刻體會到警察與民眾的溫暖與友善。臨行前，兩人特別與員警合影留念，為這段跨越語言與國界的暖心插曲留下紀念，也展現池上警察為民服務、國際友善的柔性警政形象。