國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣晶片災難逼近！　紐時曝：矽谷只顧利益「長期忽視華府警告」

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 台積電亞利桑那廠去年10月產出輝達首顆美製AI晶片。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部長貝森特先前警告，全球經濟最大單點故障（SPOF）威脅就是97%高階晶片產自台灣，一旦供應中斷將引發經濟末日。《紐約時報》披露，華府多年來不斷對矽谷示警台海風險，但因企業只顧短期獲利而收效甚微，如今不僅晶片危機未解，就連川普關稅重拳都難撼動台灣供應鏈核心地位。

麥肯錫密報：台灣晶片斷供將引爆經濟危機

《紐時》24日以「矽谷長期忽視的台灣晶片災難迫在眉睫」為題，發布調查報導指出，半導體產業協會2022年委託麥肯錫進行的機密報告顯示，切斷台灣晶片供應將導致大蕭條以來最嚴重經濟危機。美國經濟產值將暴跌11%，為2008年金融海嘯跌幅的2倍，損失達2.5兆美元；中國更慘重，GDP將萎縮16%，蒸發2.8兆美元。且多數美國科技巨頭晶片庫存僅能撐幾個月，之後業務就會全面停擺。

前總統拜登國安顧問蘇利文受訪時曾將美國對台灣半導體的依賴列為最大國安隱患之一，「我們當時就說『這太瘋狂了，必須做點什麼』。」

▲▼刻有晶片電路的矽晶圓。（圖／路透）

▲ 華府敦促企業降低對台晶片依賴。（圖／路透）

白宮多次警告台海風險　企業半信半疑

知情人士透露，白宮2021年秋季曾召集英特爾執行長季辛格等晶片業高層，就台灣問題進行機密簡報。但企業主管半信半疑，質疑習近平為何要冒經濟風險攻台。直到隔年2月俄烏戰爭爆發，蘇利文在後續電話會議中說道，「如果你還懷疑獨裁者是否會冒險行動，現在該重新思考了。」

拜登推出500億美元晶片法案補貼國內建廠，台積電承諾在亞利桑那州投資逾500億美元興建3座廠，英特爾砸1000億美元擴建俄亥俄州園區，三星則在德州投入450億美元。但時任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）發現，科技公司根本不願下單美國製晶片，因為成本比台灣高出25%以上，且技術落後台積電一個世代。

CIA局長親自簡報仍難改變　企業未大增美國訂單

雷蒙多2023年7月再度請出時任中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）與國家情報總監海恩斯（Avril Haines），在矽谷對蘋果庫克、輝達黃仁勳、超微蘇姿丰等執行長進行情資簡報，警告中國軍費激增可能意味2027年前對台動武。會後庫克向官員表示自己「睡覺只能睜一隻眼」，但企業仍未大幅增加美國晶片訂單，導致英特爾和三星無法達成《晶片法案》要求的承諾，政府因此削減23億美元補助。

▲▼川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲ 川普與黃仁勳去年4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

川普關稅大刀逼轉單　輝達台積電加碼投資美國

川普上台後改用關稅大刀逼迫轉單，知情人士透露，他首次在白宮會見黃仁勳時就攤牌稱計畫對半導體課稅，因為在台灣生產存在風險，還稱他和習近平談及台灣時對方就會「呼吸沉重」，敦促輝達在美國製造。商務部長盧特尼克也對台積電執行長魏哲家發出最後通牒，要求要麼投資英特爾並營運其工廠，要麼在美國蓋更多廠。

黃仁勳與魏哲家討論後決定，輝達加碼採購亞利桑那廠晶片，讓台積電得以宣布追加1000億美元投資，2028年前再建4座廠。川普隨後對台灣開出32%關稅，迫使台方承諾半導體業額外投資1500億美元，並提供2500億美元信貸擔保，協助產業移往美國。

美製AI晶片仍需回台封裝　關鍵技術仍在台灣

台積電亞利桑那廠去年10月產出輝達首顆美製AI晶片，黃仁勳盛讚為歷史性時刻。但《紐時》點出他未說出的真相——這顆晶片必須運回台灣廠進行先進封裝才能完工，顯示供應鏈最關鍵環節仍掌握在台灣手中。

