地方 地方焦點

從山海走向國際　台東縣府攜8家業者進軍東京國際食品展

▲8品牌登上2026東京食品展舞台。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲8品牌登上2026東京食品展舞台。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「品味幸福、品味台東」，台東縣政府為提升在地優質農產品牌能見度並拓展國際市場，將於3月10日至13日率領8家業者參加亞洲規模最大的食品專業展會——東京國際食品展，向全球買主展現來自山海之間的風味與飲食文化。24日並於GAYA咖啡廳舉辦「2026東京國際食品展（FOODEX JAPAN）台東館」展前記者會，由縣長饒慶鈴說明參展規劃與市場布局方向。

饒慶鈴表示，東京國際食品展為亞洲最具指標性的食品展會之一，是全球食品業者、進口商與餐飲通路的重要交流平台。台東依山傍海，擁有豐富農產資源與多元物產特色，山林孕育優質茶葉與稻米，海洋帶來獨特風味與創作靈感，形塑出兼具自然與文化底蘊的飲食風格。透過本次參展，將把來自土地與海洋的自然滋味推向國際市場，深化日本市場經營，建立穩定通路合作基礎。

縣府財政及經濟發展處指出，本次台東館以「山海之間」為主題，打造融合自然環境與飲食文化的品牌意象。展會期間將邀請日本主廚進行現場料理展演，運用台東在地食材設計創新菜色，搭配業者產品展示與分享，讓日本通路商與國際買主以更具體方式認識台東食材特色，強化台日食材交流連結。

除展場行銷外，縣府亦安排一對一商談媒合，並與日本餐廳合作推出為期3個月的「台東祭」推廣活動，透過實際通路上架與主題餐飲合作，提升品牌曝光度，擴大海外市場接觸面。

本次參展的8家在地品牌包括：以天然釀造醋品聞名的秋釀慢慢、深耕製茶工藝並屢獲國際獎項的允芳茶園、榮獲ITI鑽石獎且累積近百面紅烏龍金牌的博雅齋自然茶園、結合東海岸深層海水與在地作物釀製地酒的東太陽製酒、推動有機水稻栽種與食農教育的梓園碾米工廠有限公司、契作面積達1200公頃並外銷全球的皇家穀堡、以台東釋迦開發風味酒與冷凍鮮果產品的山漾食品，以及主打有機花草茶的花蒔間，共同呈現台東從農業生產到食品加工的完整產業鏈實力。

台東縣政府表示，未來將持續協助在地業者拓展海外市場與跨國合作機會，深化國際通路連結，透過食材與文化交流，讓更多國際消費者認識台東品牌，體驗來自山海之間的風味故事，進一步提升台東加工食品在國際市場的競爭力與品牌價值。

02/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

從山海走向國際　台東縣府攜8家業者進軍東京國際食品展

食品展東京台東

