「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

▲員警獻唱反詐之歌吸睛。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化大眾防詐意識、遏止詐騙集團不法詐財，臺東縣警察局24日上午10時30分舉行「東警那麼帥」防詐記者會，由副縣長王志輝及警察局長林宏昇共同主持，並邀請巡佐許東凱與警員那帥登台獻唱，透過音樂形式傳遞防詐觀念，讓政令宣導更貼近民眾。

王志輝致詞表示，詐欺犯罪不僅是治安問題，更牽動整體社會安全網，需全民共同關注。此次記者會以創新方式結合音樂專長員警進行宣導，盼以親民、輕鬆的氛圍提升民眾警覺心。他也提醒，詐騙手法層出不窮，民眾面對可疑資訊務必提高警覺，並立即撥打165反詐騙專線查證。

林宏昇指出，依據警察局公布的「165打詐儀錶板」統計資料，115年1月台東縣受理詐欺案件共84件，財損金額達新台幣2,549.6萬元。前五大詐騙手法依序為網路購物詐騙、假交友（投資詐財）、假投資、騙取金融帳戶及假交友（徵婚詐財）。此外，近期頻傳的「假客服」詐騙案件亦顯著增加，警方特別呼籲民眾勿點擊不明連結，妥善保護個人資料及金融資訊。

活動中，任職於臺東縣警察局大武分局的巡佐許東凱率先演唱自創歌曲「詐騙 騙不到你」，以宏亮歌聲傳達反詐重點；隨後由警員那帥以現代節奏風格詮釋愛情詐騙陷阱，成功帶動現場氣氛，獲得媒體與來賓一致肯定。

警方表示，未來將持續結合公私部門力量，深化「全民防詐」理念。並再次提醒民眾，如遇可疑情形，應立即撥打110報案專線或165反詐騙專線尋求協助，共同築起防詐安全網，守護縣民財產安全。