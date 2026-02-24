　
本以為老派難吃！她吃「1零食」驚呆　全推爆：包裝醜但超好吃

▲▼零食,古早味,餅乾,糖果,草莓棒棒糖,哈哈球,巧克力球,仙楂糖,軟糖,咖啡糖,可樂糖,荷包蛋軟糖,石頭巧克力。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到過年必買零食糖果，有女網友表示，妹妹叫她去買一款零食，外觀是紅、金色條紋包裝，讓她直呼「以為是老式那種難吃的東西」，結果一試上癮「沒想到，太好吃了啊！天啊！不為它發一個文，我對不起它的美味！」話題引發熱論。

原PO在Threads發文，說她被妹妹叫去買一款零食，原本心裡還想「該不會是那種很老派、很難吃的東西吧」，結果實際入口後完全改觀，「沒想到太好吃了啊，天啊！不為它發一個文，我對不起它的美味！」

從照片中可見，妹妹想買的是金紅色包裝的娃娃酥心糖，是一款台灣傳統的道地糖果，簡稱娃娃酥或者酥心糖。以濃郁花生醬、花生粉與麥芽糖手工反覆折疊製成，外層裹上薄糖衣。

貼文底下掀起兩派討論，有網友秒+1，「我覺得它包裝看起來很醜，但真的很好吃」、「這個超好吃，我吃掉了整整兩大包」、「我一年份的糖果扣打都給它了」、「這東西送日本人，他們真的會瘋掉喔！」

還有人直呼，「小時候常常不懂這包裝到底為什麼這麼醜，在那堆難吃的什麼金幣巧克力糖果群，它真的是唯一救贖」、「我第一次吃的時候我真的超生氣，超生氣我那麼晚發現這個，每次都被外表欺騙以為很難吃，結果錯過那麼久。」

相關新聞

開箱立委國會外交行李箱必備品！　肌肉鬆弛神器與這款台灣味不能少

開箱立委國會外交行李箱必備品！　肌肉鬆弛神器與這款台灣味不能少

民進黨立委范雲2025年國會外交成果豐碩，代表台灣接連兩度赴歐，參加對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年度峰會，以及國際自由聯盟（LI）執委會議，更成功促成跨國組織通過譴責中共跨國鎮壓的提案。適逢今年春節9天連假，許多國人安排出國旅遊，范雲也特地拍攝「What’s in 范雲’s bag? 」開箱影片，揭密身為國會議員出訪時的行李必備品，從「肌肉鬆弛神器」到充滿台味的「鄉愁零食」，展現外交場域下真實生活的一面。

走春零食戰！營養師分享3招輕盈吃

走春零食戰！營養師分享3招輕盈吃

春節三高飲食有智慧　醫曝類食品是隱形殺手

春節三高飲食有智慧　醫曝類食品是隱形殺手

過年「澱粉零食」熱量換算曝！營養師激推烏魚子

過年「澱粉零食」熱量換算曝！營養師激推烏魚子

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

關鍵字：

娃娃酥糖果零食花生糖

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

