本以為老派難吃！她吃「1零食」驚呆　全推爆：包裝醜但超好吃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到過年必買零食糖果，有女網友表示，妹妹叫她去買一款零食，外觀是紅、金色條紋包裝，讓她直呼「以為是老式那種難吃的東西」，結果一試上癮「沒想到，太好吃了啊！天啊！不為它發一個文，我對不起它的美味！」話題引發熱論。

原PO在Threads發文，說她被妹妹叫去買一款零食，原本心裡還想「該不會是那種很老派、很難吃的東西吧」，結果實際入口後完全改觀，「沒想到太好吃了啊，天啊！不為它發一個文，我對不起它的美味！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片中可見，妹妹想買的是金紅色包裝的娃娃酥心糖，是一款台灣傳統的道地糖果，簡稱娃娃酥或者酥心糖。以濃郁花生醬、花生粉與麥芽糖手工反覆折疊製成，外層裹上薄糖衣。

貼文底下掀起兩派討論，有網友秒+1，「我覺得它包裝看起來很醜，但真的很好吃」、「這個超好吃，我吃掉了整整兩大包」、「我一年份的糖果扣打都給它了」、「這東西送日本人，他們真的會瘋掉喔！」

還有人直呼，「小時候常常不懂這包裝到底為什麼這麼醜，在那堆難吃的什麼金幣巧克力糖果群，它真的是唯一救贖」、「我第一次吃的時候我真的超生氣，超生氣我那麼晚發現這個，每次都被外表欺騙以為很難吃，結果錯過那麼久。」