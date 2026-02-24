　
地方 地方焦點

企業回饋地方　李樹根力挺關山警、義警禦寒執勤

▲李樹根力挺關山警義警禦寒執勤。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲李樹根力挺關山警義警禦寒執勤。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局於23日上午10時30分，在農曆9天連假結束後上班首日舉行致謝儀式，由分局長龔士哲代表全體同仁頒贈感謝狀，感謝歡欣集團董事長李樹根長期支持警政工作，並親自蒞臨分局會議室接受表揚。

李樹根身兼瑞豐警友站顧問，長期關心地方治安與基層員警、義警勤務辛勞。農曆年前適逢寒流來襲，山區氣溫偏低，考量執勤同仁清晨及深夜站崗巡守環境艱辛，主動製作700件禦寒外套，致贈關山義警中隊各分隊，以及台東縣警察之友會關山辦事處與關山、池上、鹿野、瑞豐等4個警友站。外套設計兼具保暖與實用功能，不僅提升執勤舒適度，也象徵社會各界對警察工作的肯定與支持。

龔士哲表示，警察與義警肩負維護治安與交通安全重任，無論寒暑、風雨無阻，始終堅守崗位。春節期間執行「加強重要節日安全維護工作」更是全員動員、全天候投入勤務。李董事長在歲末寒冬送上暖心外套，猶如寒冬暖陽，讓第一線同仁深刻感受到社會的關懷與鼓勵，不僅提供物資支持，更帶來精神上的莫大激勵。

李樹根致詞時表示，感謝警察同仁長年守護地方治安，讓民眾得以安心生活，也感謝大家給予其回饋社會的機會。未來在能力範圍內，將持續支持警政工作，為地方安全盡一份心力。他強調，企業取之於社會，也應回饋社會，警察是守護民眾安全的重要力量，更值得社會各界共同支持。

關山分局指出，警力有限、民力無窮，警友站與義警夥伴向來是維護地方治安的重要後盾。此次善舉進一步凝聚團隊向心力，強化警民合作關係。未來將持續整合地方資源，攜手民間力量，共同營造安全、宜居的生活環境，讓鄉親在新的一年安心工作、平安生活。

02/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

