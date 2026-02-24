柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

▲柯建銘助理戴振博分享自己眼中的柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／戴振博）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團新任幹部今（24日）出爐，「萬年總召」柯建銘主動退讓，願協助傳承交棒給新系立委蔡其昌。對此，曾在柯建銘身旁擔任十年幕僚的新竹市議員參選人戴振博發文表示，觀察過去外界給柯建銘的負面標籤，柯幾乎不太會去辯解。柯知道那是政治的成本，與其浪費時間澄清，不如把力氣放在真正重要的事上，展現他大局承擔的氣度。

戴振博以「權力、誤解與承擔：我眼中的柯建銘總召」為題發文表示，十年政治工作生涯裡，柯建銘是他最關鍵的引路人。「他不僅教我如何看待政治，更重塑了我對權力、責任與價值的認知」。

戴振博指出，在成為柯的國會助理前，「喬王」是自己對柯的認知，那是一個帶著距離感、充滿神祕與想像的標籤。直到走進辦公室，親身參與那些被誤解為密室的協商，「我才明白所謂的『喬』，本質是極其艱辛的溝通與折衝」。它既不浪漫也不討喜，卻也是民主運作最真實、也最必要的磨合。

戴振博說，媒體和外界貼在柯身上的負面標籤，柯幾乎不太會去辯解。柯知道那是政治的成本，與其浪費時間澄清，不如把力氣放在真正重要的事上，展現他大局承擔的氣度。這十年，他們並肩走過無數關鍵時刻。從推動婚姻平權、促轉條例的社會價值，到落實五楊高架延伸、竹風市集等地方建設。政治的成果往往是磨出來的，有時甚至是熬出來的。

▲柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）

戴振博表示，為確保議事順利，他們常在大半夜守在議場門口排隊，一路坐到天亮。印象很深刻的是某個深夜，在悶熱的立法院議場大門口，本來不怕蚊子的柯總召，邊趕蚊子邊轉頭對自己說，「原來蚊子這麼會鑽，連鼻孔都鑽進去。」那一刻，他不是新聞裡嚴肅的總召，而是一個與助理一起在第一線吃苦的長輩。

戴振博說，柯建銘常在鎂光燈照不到的地方，用最細膩的協調去承擔最沉重的責任。雖然大眾看不見這些瑣碎又磨人的過程，但這些努力最終都化作了制度的進步，以及城市轉身後的樣貌。

對戴振博而言，這十年只是起點。「它讓我看見政治運作的複雜，也點燃了我投入公共服務的決心」。政治從來不是乾淨俐落的選擇題，而是在複雜現實中，持續逼近理想的過程。這些歷練，是壓力更是養分。

戴振博表示，25年來柯總召辛苦了！也祝福蔡其昌承擔新的任務，期待未來的民進黨立法院黨團，能在高張力的挑戰中穩健前行，為台灣守住進步的價值。

▼蔡其昌、柯建銘擁抱。（圖／民進黨團提供）