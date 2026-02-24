　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

▲▼柯建銘助理戴振博分享自己眼中的柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／戴振博）

▲柯建銘助理戴振博分享自己眼中的柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／戴振博）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團新任幹部今（24日）出爐，「萬年總召」柯建銘主動退讓，願協助傳承交棒給新系立委蔡其昌。對此，曾在柯建銘身旁擔任十年幕僚的新竹市議員參選人戴振博發文表示，觀察過去外界給柯建銘的負面標籤，柯幾乎不太會去辯解。柯知道那是政治的成本，與其浪費時間澄清，不如把力氣放在真正重要的事上，展現他大局承擔的氣度。

戴振博以「權力、誤解與承擔：我眼中的柯建銘總召」為題發文表示，十年政治工作生涯裡，柯建銘是他最關鍵的引路人。「他不僅教我如何看待政治，更重塑了我對權力、責任與價值的認知」。

戴振博指出，在成為柯的國會助理前，「喬王」是自己對柯的認知，那是一個帶著距離感、充滿神祕與想像的標籤。直到走進辦公室，親身參與那些被誤解為密室的協商，「我才明白所謂的『喬』，本質是極其艱辛的溝通與折衝」。它既不浪漫也不討喜，卻也是民主運作最真實、也最必要的磨合。

戴振博說，媒體和外界貼在柯身上的負面標籤，柯幾乎不太會去辯解。柯知道那是政治的成本，與其浪費時間澄清，不如把力氣放在真正重要的事上，展現他大局承擔的氣度。這十年，他們並肩走過無數關鍵時刻。從推動婚姻平權、促轉條例的社會價值，到落實五楊高架延伸、竹風市集等地方建設。政治的成果往往是磨出來的，有時甚至是熬出來的。

▼柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝)

▲柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）

戴振博表示，為確保議事順利，他們常在大半夜守在議場門口排隊，一路坐到天亮。印象很深刻的是某個深夜，在悶熱的立法院議場大門口，本來不怕蚊子的柯總召，邊趕蚊子邊轉頭對自己說，「原來蚊子這麼會鑽，連鼻孔都鑽進去。」那一刻，他不是新聞裡嚴肅的總召，而是一個與助理一起在第一線吃苦的長輩。

戴振博說，柯建銘常在鎂光燈照不到的地方，用最細膩的協調去承擔最沉重的責任。雖然大眾看不見這些瑣碎又磨人的過程，但這些努力最終都化作了制度的進步，以及城市轉身後的樣貌。

對戴振博而言，這十年只是起點。「它讓我看見政治運作的複雜，也點燃了我投入公共服務的決心」。政治從來不是乾淨俐落的選擇題，而是在複雜現實中，持續逼近理想的過程。這些歷練，是壓力更是養分。

戴振博表示，25年來柯總召辛苦了！也祝福蔡其昌承擔新的任務，期待未來的民進黨立法院黨團，能在高張力的挑戰中穩健前行，為台灣守住進步的價值。

▼蔡其昌、柯建銘擁抱。（圖／民進黨團提供）

▲▼蔡其昌、柯建銘擁抱。（圖／民進黨團提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3檔股明起被「抓去關」！
台灣晶片災難逼近！　紐時曝：矽谷只顧利益「長期忽視華府警告」
張國煒步出法庭　連喊4次「順利」：沒吵架
女員工陳屍餐廳冰庫　「如高山凍死」高大成：30分鐘內失溫昏迷
台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰喊「接受新式核能」　國民黨：親手推倒非核神主牌

快訊／黃偵琳退選議員！賴瑞隆譴責：酒駕零容忍是社會共識

賴清德國情報告2小時無共識　韓國瑜：總統66歲「要考慮他的攝護腺」

藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

墨西哥擊斃毒梟引動盪　外交部：目前我國台商、僑胞安全無虞

「晚安小雞」柬埔寨服刑畢恐送中？　外交部：若想回台全力協助

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

綠高雄議員初選「小港6搶3」　前空服員、最帥里長找大咖助攻

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

卓榮泰喊「接受新式核能」　國民黨：親手推倒非核神主牌

快訊／黃偵琳退選議員！賴瑞隆譴責：酒駕零容忍是社會共識

賴清德國情報告2小時無共識　韓國瑜：總統66歲「要考慮他的攝護腺」

藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

墨西哥擊斃毒梟引動盪　外交部：目前我國台商、僑胞安全無虞

「晚安小雞」柬埔寨服刑畢恐送中？　外交部：若想回台全力協助

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

綠高雄議員初選「小港6搶3」　前空服員、最帥里長找大咖助攻

中工經營權保衛戰　告發前夥伴、顧問律師等10人內線炒股

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

明初九「天公生」！命理師曝8大禁忌　千萬別說「這1字」

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

春上布丁聯名DINOTAENG　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

主辦GD、孫燕姿演唱會！　粉敲碗王菲開唱...邱瓈寬鬆口了

【開一開突然逆向？！】前車左右飄移失控　最後直接衝出路外

政治熱門新聞

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

即／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊

老柯「主動退讓」　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益柯建銘

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

直擊／規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

以「薄紙沾水貼口鼻」喻藍黨團危機　韓國瑜：判斷錯誤造成四面楚歌

更多熱門

相關新聞

民進黨團7長完整名單出爐！　「加開零食會」全入列

民進黨團7長完整名單出爐！　「加開零食會」全入列

民進黨團今（24日）進行黨團改組，在推舉完黨團三長後，其餘黨團幹部也陸續出爐。總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲，副幹事長則是沈伯洋、陳培瑜；副書記長黃捷、吳沛憶。

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

老柯「主動退讓」　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益柯建銘

老柯「主動退讓」　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益柯建銘

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

關鍵字：

戴振博柯建銘民進黨團總召

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

全台下2天！　連假溼答答

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

明變天！　連假「雨最大」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面