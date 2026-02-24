　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

左營港務隊偕領港高默契　精準控制軍港內「路邊停車」

軍聞社／記者吳柏融臺北電

軍艦進出港、靠離碼頭與進出船塢，必須在有限水域內完成精準控制，也是海軍日常戰備與整補作業中不可或缺的環節。任何風向、流速或潮汐變化，都可能影響艦艇航向與安全，在這些看似平穩順暢的作業背後，左營港務隊的拖駁艇在領港指揮下，透過推頂、拉帶與纜繩控制，協助大型艦艇完成「路邊停車」，是軍港運作的關鍵力量。

艦艇停靠軍港與民間船舶相似，但因艦艇噸位大、操控複雜，靠泊作業更具挑戰性，軍艦靠、離港過程中，必須由熟悉艦艇特性與港區環境的「領港」，進行現場導引與調度，透過專業判斷引導艦艇進入最適當的碼頭位置，減少不必要的移動與風險。

領港的職責與民間引水人相近，皆須承擔高度職業風險，其中最具危險性的環節，則是登艦與離艦作業。看似簡單的跨越動作，實際上則要面對風浪、艦艇晃動及瞬間高低差等變數，稍有不慎，即可能發生夾傷、失足或落海等意外，對專業判斷與安全意識要求極高。

而在領港指揮作業下，拖駁艇則以其高機動性與強大推拉能力，執行艦艇進出港及船塢拖帶等任務。拖駁艇在領港引導下，於港區內配合推頂或拉帶，各項拖帶與纜繩控制作業，更要有極高的專業判斷與臨場反應，與領港有高度默契，確保艦艇進入軍港靠泊的流程安全無虞。

左營港務隊官兵長期站在港內作業的第一線，默默守護軍港安全，是艦艇進出港過程中不可或缺的重要力量。官兵秉持海軍錨鍊精神，以扎實的專業與嚴謹態度，確保運作順遂，為海軍整體戰力奠定穩固基礎。

