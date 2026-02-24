台東元宵神明遶境3／4登場　警方嚴查酒駕、無照

▲台東警強化遶境交通取締。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市115年度元宵神明遶境祈福活動將於3月3、4日（農曆正月十五、十六日）舉行，遶境隊伍預計行經市區重要道路，屆時將吸引大量信眾及遊客參與。臺東縣警察局表示，將依例動員警力與民力執行交通疏導及秩序維護工作，並呼籲參與團體與民眾在熱鬧活動中仍須遵守交通法令。

警方指出，近年在主辦單位天后宮妥善規劃、參與隊伍配合及警力全力投入下，遶境活動秩序已有改善，但仍有部分人員抱持僥倖心理，認為警方重點在維持隊伍秩序而忽略交通執法，導致違規情形發生。統計去年（114年）2月12、13日元宵遶境期間，共取締未戴安全帽68件、無照駕駛14件及酒駕9件，顯示違規情況仍不容忽視。

警方強調，今年將持續採取「事中取締蒐證、事後舉證告發」作為，展現執法決心。遶境期間除針對未戴安全帽違規行為以逕行舉發方式取締外，對無照駕駛及酒（毒）駕等重大違規，將加強當場攔查與告發，防制事故發生。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，往年遶境活動周邊常見無照駕駛、酒後駕車及未戴安全帽等違規行為，警方再次重申，節慶期間法律並無空窗期，交通執法不因活動而鬆懈。呼籲民眾參與遶境時，除保持虔誠與理性，更應自律守法、拒絕酒（毒）駕，共同維護傳統文化正面形象，確保遶境祈福活動安全圓滿完成。