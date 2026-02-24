便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

▲男子誤喝過期牛奶。（示意圖／Pexels）

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海一名30歲男子日前因誤飲過期牛奶，造成7個月內便祕從未停過，體重從70公斤暴跌至43.5公斤，瘦了超26公斤。醫師指出，這並非「減肥成功」，而是致病菌嚴重破壞腸道功能造成的病理性消瘦。

據《大眾新聞》報導，該男子在飲用過期牛奶後，身體狀況持續惡化，長達7個月無法正常排便，期間伴隨腹脹、腹痛及不完全性腸阻塞等症狀。最終確診為「結腸動力喪失」，即腸道自主蠕動功能幾乎癱瘓。體重從原本的70公斤驟降至43.5公斤，肌肉大量流失，生活品質明顯下降。

醫師分析，過期牛奶容易滋生沙門氏菌、大腸桿菌等致病菌，並可能產生毒素，進一步破壞腸道神經節與黏膜，引發持續性發炎與假性腸阻塞。與一般腹瀉造成的短暫體重波動不同，該男子因長期營養吸收障礙，最終需透過手術干預，例如進行雙腔小腸造口，協助恢復腸道功能。

▲男子確診為「結腸動力喪失」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

針對部分網友誤以為「喝過期牛奶能減肥」，醫師強調，此類暴瘦屬於身體嚴重警訊，背後可能伴隨器官功能衰退風險，與健康減重有本質差異，臨床上還需排除惡性腫瘤或內分泌疾病等可能。

此外，醫師提醒，過期乳製品即使外觀與氣味未明顯異常，也可能已遭細菌污染，且營養成分可能變質，老年人、孩童及免疫力較弱族群飲用後，感染風險更高，嚴重者甚至可能引發敗血症或腦膜炎。

醫師強調，若不慎誤飲過期乳品且無明顯症狀，可少量多次補充水分並觀察6至8小時；若出現持續腹痛、嘔吐、高燒超過38.5℃、血便或意識模糊等情況，應立即就醫，以免延誤治療。