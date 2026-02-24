　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

▲男子誤喝過期牛奶。（示意圖／Pexels）

▲男子誤喝過期牛奶。（示意圖／Pexels）

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海一名30歲男子日前因誤飲過期牛奶，造成7個月內便祕從未停過，體重從70公斤暴跌至43.5公斤，瘦了超26公斤。醫師指出，這並非「減肥成功」，而是致病菌嚴重破壞腸道功能造成的病理性消瘦。

據《大眾新聞》報導，該男子在飲用過期牛奶後，身體狀況持續惡化，長達7個月無法正常排便，期間伴隨腹脹、腹痛及不完全性腸阻塞等症狀。最終確診為「結腸動力喪失」，即腸道自主蠕動功能幾乎癱瘓。體重從原本的70公斤驟降至43.5公斤，肌肉大量流失，生活品質明顯下降。

醫師分析，過期牛奶容易滋生沙門氏菌、大腸桿菌等致病菌，並可能產生毒素，進一步破壞腸道神經節與黏膜，引發持續性發炎與假性腸阻塞。與一般腹瀉造成的短暫體重波動不同，該男子因長期營養吸收障礙，最終需透過手術干預，例如進行雙腔小腸造口，協助恢復腸道功能。

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲男子確診為「結腸動力喪失」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

針對部分網友誤以為「喝過期牛奶能減肥」，醫師強調，此類暴瘦屬於身體嚴重警訊，背後可能伴隨器官功能衰退風險，與健康減重有本質差異，臨床上還需排除惡性腫瘤或內分泌疾病等可能。

此外，醫師提醒，過期乳製品即使外觀與氣味未明顯異常，也可能已遭細菌污染，且營養成分可能變質，老年人、孩童及免疫力較弱族群飲用後，感染風險更高，嚴重者甚至可能引發敗血症或腦膜炎。

醫師強調，若不慎誤飲過期乳品且無明顯症狀，可少量多次補充水分並觀察6至8小時；若出現持續腹痛、嘔吐、高燒超過38.5℃、血便或意識模糊等情況，應立即就醫，以免延誤治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3檔股明起被「抓去關」！
台灣晶片災難逼近！　紐時曝：矽谷只顧利益「長期忽視華府警告」
張國煒步出法庭　連喊4次「順利」：沒吵架
女員工陳屍餐廳冰庫　「如高山凍死」高大成：30分鐘內失溫昏迷
台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

回應美祭出122條款　陸商務部：後續將視情況調整反制措施

33歲陸男放鞭炮突遭「炸膛身亡」　他直言：這款威力可達50m遠

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

德總理率「龐大商務團」訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

5年漲100%！二手相機成理財商品　陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

回應美祭出122條款　陸商務部：後續將視情況調整反制措施

33歲陸男放鞭炮突遭「炸膛身亡」　他直言：這款威力可達50m遠

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

德總理率「龐大商務團」訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

5年漲100%！二手相機成理財商品　陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

中工經營權保衛戰　告發前夥伴、顧問律師等10人內線炒股

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

明初九「天公生」！命理師曝8大禁忌　千萬別說「這1字」

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

春上布丁聯名DINOTAENG　蘋果蛋糕、3款周邊明起開賣

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

主辦GD、孫燕姿演唱會！　粉敲碗王菲開唱...邱瓈寬鬆口了

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

大陸熱門新聞

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

挖到三葉蟲化石　當地急封：再挖要塌了

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

西安罕下「大雪」　居民全傻：昨天20℃

33歲陸男放鞭炮突遭「炸膛身亡」

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

沒空吃飯！水貝黃金店家稱春節營收超月銷

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

陸連發兩令！日40家實體列出口管制與關注

德總理將訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

更多熱門

相關新聞

為何一逛寶雅就有便意？醫曝背後原因

為何一逛寶雅就有便意？醫曝背後原因

「寶雅」彷彿有著神奇魔力，就算是便祕的人，只要去逛一逛，也會突然有便意，近日甚至有網友直接問寶雅，冷氣中是否有加瀉藥？文章曝光後，掀起熱烈討論，不少人都曾在逛寶雅的同時，突然想著要上廁所。至於為何一逛寶雅就想上廁所，也曾有醫師聊過這個話題。

9公斤糞便塞腸　他便祕致死

9公斤糞便塞腸　他便祕致死

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅

秋天溫差大 腸胃敏感族群出現拉警報

秋天溫差大 腸胃敏感族群出現拉警報

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

關鍵字：

過期牛奶腸道損傷便祕結腸動力

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

全台下2天！　連假溼答答

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

明變天！　連假「雨最大」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面