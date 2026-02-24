便民卻被惡搞！花蓮玉璞停車場堆滿垃圾　玉里鎮公所將開罰

▲▼民眾未依規定時間投放垃圾，導致垃圾堆置、孳生蚊蠅，影響市容及公共衛生。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮民國路玉璞停車場定時定點垃圾收運區，近日頻繁發生民眾於非收運時間違規棄置垃圾情事，造成現場環境髒亂、異味飄散，影響市容觀瞻與周邊住戶生活品質，玉里鎮公所環殯所表示，將自3月1日起加強取締，並依相關法規裁罰，以維護公共環境整潔。

環殯所指出，定時定點垃圾收運制度係考量許多民眾因上班因素無法在家等待垃圾車，為便利民眾集中排出家戶垃圾所設置，但近期發現部分民眾未依規定時間投放垃圾，甚至將垃圾提前或延後棄置於現場，導致垃圾堆置、孳生蚊蠅，影響市容及公共衛生。

為遏止違規行為，該場域已設置監視設備，全程錄影存證。自115年3月1日起，凡違規棄置垃圾者，將依《廢棄物清理法》第27條及第50條規定辦理，亂丟垃圾者可處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。

▲公所為解決亂象將於3月起依法取締開罰。

環殯所並強調，該收運區僅限收取一般家戶垃圾，而事業廢棄物、B5類廢棄物及其他依法應自行清運之廢棄物，均不在收運範圍內，相關廢棄物應依規定委託合法清除處理機構辦理，違者亦將依法究辦。

玉里鎮公所呼籲，環境整潔仰賴全民共同維護，請鄉親務必配合垃圾收運時間與分類規定，共同守護玉里鎮整潔舒適的生活環境。