　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

便民卻被惡搞！花蓮玉璞停車場堆滿垃圾　玉里鎮公所將開罰

▲▼民眾未依規定時間投放垃圾，導致垃圾堆置、孳生蚊蠅，影響市容及公共衛生。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

▲▼民眾未依規定時間投放垃圾，導致垃圾堆置、孳生蚊蠅，影響市容及公共衛生。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮民國路玉璞停車場定時定點垃圾收運區，近日頻繁發生民眾於非收運時間違規棄置垃圾情事，造成現場環境髒亂、異味飄散，影響市容觀瞻與周邊住戶生活品質，玉里鎮公所環殯所表示，將自3月1日起加強取締，並依相關法規裁罰，以維護公共環境整潔。

▲▼民眾未依規定時間投放垃圾，導致垃圾堆置、孳生蚊蠅，影響市容及公共衛生。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

環殯所指出，定時定點垃圾收運制度係考量許多民眾因上班因素無法在家等待垃圾車，為便利民眾集中排出家戶垃圾所設置，但近期發現部分民眾未依規定時間投放垃圾，甚至將垃圾提前或延後棄置於現場，導致垃圾堆置、孳生蚊蠅，影響市容及公共衛生。

▲▼民眾未依規定時間投放垃圾，導致垃圾堆置、孳生蚊蠅，影響市容及公共衛生。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

為遏止違規行為，該場域已設置監視設備，全程錄影存證。自115年3月1日起，凡違規棄置垃圾者，將依《廢棄物清理法》第27條及第50條規定辦理，亂丟垃圾者可處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。

▲▼民眾未依規定時間投放垃圾，導致垃圾堆置、孳生蚊蠅，影響市容及公共衛生。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

公所為解決亂象將於3月起依法取締開罰。

環殯所並強調，該收運區僅限收取一般家戶垃圾，而事業廢棄物、B5類廢棄物及其他依法應自行清運之廢棄物，均不在收運範圍內，相關廢棄物應依規定委託合法清除處理機構辦理，違者亦將依法究辦。

玉里鎮公所呼籲，環境整潔仰賴全民共同維護，請鄉親務必配合垃圾收運時間與分類規定，共同守護玉里鎮整潔舒適的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從山海走向國際　台東縣府攜8家業者進軍東京國際食品展

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

企業回饋地方　李樹根力挺關山警、義警禦寒執勤

台東元宵神明遶境3／4登場　警方嚴查酒駕、無照

外籍旅客台幣不足好慌　台東警載他到銀行換匯解困

便民卻被惡搞！花蓮玉璞停車場堆滿垃圾　玉里鎮公所將開罰

春節車潮創新高　台東成功警分局全力維護交通秩序

富里開春第一炮！元宵慶團圓火車站前公園登場　抽大獎帶回家

竹市5千元消費金數位申請2/28截止　高虹安提醒市民把握機會

國內外都得奬！太平洋南島豐年節獲國家級認證　連3年獲國際獎

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

從山海走向國際　台東縣府攜8家業者進軍東京國際食品展

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

企業回饋地方　李樹根力挺關山警、義警禦寒執勤

台東元宵神明遶境3／4登場　警方嚴查酒駕、無照

外籍旅客台幣不足好慌　台東警載他到銀行換匯解困

便民卻被惡搞！花蓮玉璞停車場堆滿垃圾　玉里鎮公所將開罰

春節車潮創新高　台東成功警分局全力維護交通秩序

富里開春第一炮！元宵慶團圓火車站前公園登場　抽大獎帶回家

竹市5千元消費金數位申請2/28截止　高虹安提醒市民把握機會

國內外都得奬！太平洋南島豐年節獲國家級認證　連3年獲國際獎

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

國民黨團優先法案出爐！　防護國神山外移「晶片國安法」入列

從山海走向國際　台東縣府攜8家業者進軍東京國際食品展

烤起來！日本隊吃燒肉凝聚士氣　大谷翔平搭包機返日即將會合

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

CNN：川普關稅受挫「中國是最大贏家」　川習會前失去談判籌碼

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

金鐘女星拍節目一半「爸癌逝」！仍敬業上工惹心疼　憶煎熬過程當場淚崩

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

地方熱門新聞

強化七股工業防火韌性南消三大隊實地踏勘工廠動線

桃園清潔隊馬年開工收運　婉拒紅包逾21萬

春節收假疏運金門候補發揮功效

桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區　亮相

張善政視察超商鮮乳兌領　保障學童補鈣健康

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

56歲從谷底翻身！她靠職訓練就雙技能開清潔工作室拚出新人生

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」打造跨專業整合服務

營養午餐免費遭質疑排擠預算？藍營議員：承諾就該扛

福隆國際單車客迷航　瑞芳警「雙聲道」救援

南投燈會首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

2026台灣燈會倒數7天　嘉義16大燈區亮點曝

更多熱門

相關新聞

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

臉書粉專「澎湖交通觀察日誌」23日貼出多張照片爆料，海軍的垃圾亂丟在澎湖蒔裡，其中還有「金江軍艦艦長-余濬廷」的印章、「高江軍艦」及「單位1110」字樣的垃圾，原先更是散落在各處。貼文一出，引起網友討論紛紛表示「這真的很扯..帽子還可以理解，印章」、「臉丟大了」。對此，海軍艦隊指揮部今（24日）表示，所屬單位未依規定妥慎處理廢棄物品，本部已主動聯繫地方政府全力配合後續處理事宜；另依規定檢討適處，並通令各單位引為案例宣教，防杜類情再生。

乘客自強號內抽菸還嗆人　台鐵：列車長報警帶下車

乘客自強號內抽菸還嗆人　台鐵：列車長報警帶下車

台北華廈驚見「頂樓垂放鞭炮」！樓下苦主嘆

台北華廈驚見「頂樓垂放鞭炮」！樓下苦主嘆

春節連假交安不鬆懈永康警10天酒駕大執法取締106件

春節連假交安不鬆懈永康警10天酒駕大執法取締106件

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

關鍵字：

便民美意濫用玉里鎮玉璞停車場垃圾違規棄置取締開罰

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

全台下2天！　連假溼答答

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

總愛強詞奪理的三大星座！

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面