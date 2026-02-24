墨西哥擊斃毒梟引動盪　外交部：目前我國台商、僑胞安全無虞

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

墨西哥軍方於當地時間22日在哈利斯科州因掃蕩毒品行動引起幫派報復，造成當地治安動亂。外交部發言人蕭光偉今（24日）表示，據我國駐墨西哥代表處確認，目前旅墨台商僑胞安全無虞，並將持續與當地國人保持密切聯繫。

外交部今（24日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞東太平洋司司長林昭宏大使進行業務簡報。

蕭光偉表示，墨西哥政府於當地時間2月22日在哈利斯科州（Jalisco）因掃蕩毒品行動引起幫派報復，造成當地治安動亂。不過據我國駐墨西哥代表處確認，目前旅墨台商僑胞安全無虞，並將持續與當地國人保持密切聯繫。

蕭光偉指出，外交部呼籲國人暫時避免前往發生暴力衝突的哈利斯科州（Jalisco）、塔毛利帕斯州（Tamaulipas）、米丘肯州（Michoacán）、格雷羅州（Guerrero）、新雷昂州（Nuevo León）及相關周邊地區，以及避免非必要的外出。外交部也將持續密切注意當地情勢發展，隨時採取相應措施及協助，以維護旅外國人安全。

蕭光偉說，在墨西哥境內的國人遇有急難需要協助，請即撥打我國駐墨西哥代表處緊急聯絡電話：+52-55-5419-0894；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助 。