大陸 大陸焦點 特派現場

回應美祭出122條款　陸商務部：後續將視情況調整反制措施

▲▼川普，關稅。（圖／路透）

▲大陸商務部新聞發言人回答美近期關稅調整舉措。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美東時間2026年2月24日美國海關停止徵收《國際緊急經濟權力法》項下關稅，並改依《1974年貿易法》第122條徵收15%進口附加費一事，大陸商務部發言人今（24）日做出回應。中方強調，將全面評估美方舉措，後續將視情況適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施，並保留採取一切必要反制措施的權利。

大陸商務部新聞發言人就美近期關稅調整舉措答記者問，「美東時間2026年2月24日凌晨，美國海關已根據美方相關公告，停止徵收《國際緊急經濟權力法》項下所加徵的關稅，並依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴徵收進口附加費。請問中方對上述有何評論？是否會採取相應措施？」

發言人指出，我們注意到有關情況。2025年2月初和4月初，美方依據《國際緊急經濟權力法》，先後對中國商品加徵了10%所謂芬太尼關稅和34%對等關稅，其中24%對等關稅已暫停實施，對華實際加徵關稅水平為20%。

發言人稱，根據美最高法院關稅訴訟案裁決和美國政府相關行政令、公告等，美方已停止徵收上述關稅，但同時又依據122條款加徵了10%的進口附加費。

發言人表示，中方也注意到，美方在多個場合表示，將利用301、232等調查徵收關稅。中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情況適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。

發言人說，中方將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益。中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，敦促美方取消並不再加徵有關單邊關稅。實踐已一再證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。

發言人強調，中方願與美方在將於近期舉行的第6輪中美經貿磋商中開展坦誠磋商。希望美方與中方相向而行，共同維護兩國元首釜山會晤和2月4日的通話共識，在相互尊重、平等協商的基礎上，解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

國民黨團優先法案出爐！　防護國神山外移「晶片國安法」入列

從山海走向國際　台東縣府攜8家業者進軍東京國際食品展

烤起來！日本隊吃燒肉凝聚士氣　大谷翔平搭包機返日即將會合

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

CNN：川普關稅受挫「中國是最大贏家」　川習會前失去談判籌碼

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

金鐘女星拍節目一半「爸癌逝」！仍敬業上工惹心疼　憶煎熬過程當場淚崩

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

挖到三葉蟲化石　當地急封：再挖要塌了

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

西安罕下「大雪」　居民全傻：昨天20℃

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

陸連發兩令！日40家實體列出口管制與關注

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

沒空吃飯！水貝黃金店家稱春節營收超月銷

陸春節AI大戰收官 螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

德總理將訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

相關新聞

川普關稅大洗牌！　台灣「略降1.3%」優於日韓

川普關稅大洗牌！　台灣「略降1.3%」優於日韓

美國總統川普將全球關稅調高至15%後，部分盟友反而面臨更重的關稅負擔，競爭對手卻意外獲得減免。瑞士貿易監督機構Global Trade Alert分析，英國、歐盟及新加坡的貿易加權平均關稅率全面上升，反觀巴西、中國及印度的關稅負擔大幅下降，台灣稅率則微幅下降至13.3%。

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

川普關稅「違法」台灣影響有限　學者：半導體232條款才是主菜

川普關稅「違法」台灣影響有限　學者：半導體232條款才是主菜

中美貿易關稅調整芬太尼關稅反制措施經貿磋商122條款

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

全台下2天！　連假溼答答

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

總愛強詞奪理的三大星座！

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

