披薩指數洩機密？　美防長出奇招：我會隨便亂訂一通

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）開玩笑表示，他考慮隨機在晚間大量訂購外送披薩，擾亂外界透過所謂「五角大廈披薩指數」監測美軍行動的企圖。這項指數長期被認為能夠精準預測重大地緣政治事件發生。

喊話亂訂披薩 赫格塞斯破解指數

赫格塞斯22日接受《福斯新聞》訪問時開玩笑表示，如果以後出現五角大廈大量訂購外送的情況，那可能就是他下單的，目的「只是讓大家都摸不著頭緒」。

赫格塞斯表示自己知道X帳號「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）的存在，「我想過在某些隨機的夜晚訂購大量披薩，就是為了讓所有人都摸不著頭緒。」

他說，如果大家在某個周五晚上看見一大堆達美樂（Dominos）訂單，「那可能只是我用APP亂點的，目的是為了擾亂整個系統，讓每個人都無法掌握狀況。」

▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

赫格塞斯表示，國防官員十分清楚這類公開資訊的存在，去年美軍空襲伊朗的「午夜之錘」行動之所以成功，「正是因為我們了解開源情報，也了解大眾和其他人員透過哪些機密手段試圖監測我們的動向，而我們對此採取了大量敏感的反制措施」。

五角大廈披薩指數是什麼？

X帳號「五角大廈披薩報告」專門監測五角大廈附近披薩店在Google地圖上的「熱門時段」數據。這種做法的假設理論是，這些披薩店在晚間或深夜時段突然湧入大量訂餐，暗示美軍高官正在加班處理緊急軍事任務。

去年6月12日以色列對伊朗發動大規模攻擊前數小時，該帳號就偵測到，晚間7點左右，五角大廈周邊4家披薩店出現「巨大的活動激增」。

不過早在這個X帳號創立之前，透過披薩訂單追蹤美軍行動的方式就已經存在。

華府43間達美樂門市的老闆米克斯（Frank Meeks）曾向媒體透露，1990年8月1日晚間，中情局（CIA）訂購了21份披薩，創下當時的當晚訂單紀錄，數小時後伊拉克便入侵科威特，爆發波斯灣戰爭。