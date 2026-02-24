「晚安小雞」柬埔寨服刑畢恐送中？　外交部：若想回台全力協助

▲外交部亞東太平洋司司長林昭宏大使。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

網紅「晚安小雞」陳能釧自導自演被柬埔寨詐騙園區囚禁，遭判刑2年，近期聲稱，正在跑程序回台。對於恐被「送中」的傳言，外交部亞東太平洋司司長林昭宏今（24日）說明，代表處有與當地政府保持緊密合作，「只要確認他服刑完畢，我們會盡全力協助他回國」。

外交部今（24日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞東太平洋司司長林昭宏大使進行業務簡報。

林昭宏表示，外交部近期接獲多起通報，顯示仍有少數國人利用免簽入境泰國之便，隨即轉往緬甸及柬埔寨等地詐騙園區，亦或利用免簽待遇入境韓國，從事電信詐騙、網路博弈及車手等非法活動。

林昭宏指出，此類行徑已引起泰國及韓國政府執法機關高度關注，不僅嚴重損害我國國際形象，更對我國駐外館處與當地警政、移民機關的互信合作造成負面影響。外交部已於2月3日「單位主管例行新聞說明會」提醒並鄭重呼籲國人切勿心存僥倖，濫用免簽待遇從事任何違法行為，以免觸法並危及自身安全。

林昭宏說，雖然我國駐外館處在合法範圍內多次協調當地機關成功攔阻部分個案，但仍有國人經勸導並告知風險後，仍執意前往詐騙園區，甚至刻意規避官方協助。更有甚者，依據我國警政機關案例顯示，部分國人及其家屬事前已知將赴海外從事灰色甚至非法產業，卻在當事人受困後，要求政府動用大量外交及警政資源進行救援。

林昭宏強調，政府提供的急難救助係基於人道關懷與有限的公共資源，絕非海外違法行為的善後機制。若國人明知風險仍執意前往，相關後果與責任難以完全歸由政府承擔。

林昭宏提醒，全球目前已有62國與中國簽署引渡條約、67國簽署刑事司法互助協議。外交部注意到近期曾有國人在海外犯罪服刑期滿後，卻遭當地國依據相關條約通知中國駐地使領館，引發我國人可能遭遣送至中國的事件。

外交部提醒國人，若在海外涉及犯罪，除需面對當地司法審判，更可能面臨被移送至中國的法律風險，後果極為嚴重。

外交部重申，國人應審慎過濾海外高薪工作招募資訊，切勿輕信網路不明仲介。家屬與親友亦請善盡勸阻之責，共同防範國人誤入歧途。唯有國人自律自重，方能維護得來不易的免簽待遇及國家整體形象，並同時避免個人、家庭與社會付出難以挽回的代價。

媒體詢問，外交部有掌握到台灣人在國外犯罪，對方當局會通知中國大使館的情形，能否透露是哪國發生此情況？67國與中國簽署刑事司法互助協議的國家中，有哪些國家或哪個區域國人需要多加留意？

林昭宏回應，大部分是集中在東南亞地區，詳細資料網路上可以查詢到哪些國家與中國有簽署引渡條約或司法互助協議，但是最主要是集中在緬甸、柬埔寨及泰國。

媒體也關心，有關網紅「晚安小雞」粉專表示他現在申請回台灣，請問我方有無做甚麼確保他可以引渡回台灣，而不是去中國？林昭宏表示，我國駐館，包括代表處與警政秘書、法務祕書都有與當地政府保持緊密合作，「只要確認他服刑完畢，我們會盡全力協助他回國」。但如果他自己本身還有其他想法或目的地，當然尊重他的人身自由。至於如果他想回國，會盡全力協助。