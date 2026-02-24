未來一周3波鋒面接力　明天北東降雨機率增加

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周有3波鋒面接力，明天第一波通過、東北季風增強，北部及東半部降雨增加，周四減弱，周五又有一波鋒面南下，加上華南雲雨區影響，各地都有降雨機率，下周二第3波鋒面影響，水氣仍明顯。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚到明天清晨鋒面通過，北部及宜花有短暫陣雨，台東及恆春為零星雨，其他地區多雲到晴，明天白天東北季風增強，降雨區域為基隆北海岸、東半部、恆春地區及台北山區，桃園以北及南部山區也有零星雨。

曾昭誠指出，東北季風周四減弱，晚間另一波鋒面接近，桃園以北、東半部地區、中部以北山區及恆春仍有降雨，周五鋒面通過、東北季風增強，周六加上華南雲雨區東移，這兩天各地都有降雨機率，中部以北、東半部及恆春有短暫陣雨，南部山區為局部短暫陣雨。

他表示，下周日至周一東北季風減弱，華南雲雨區持續影響，中部以北、東半部及恆春有短暫陣雨，南部山區為零星降雨，其他地區多雲。下周二鋒面通過，中部以北、宜蘭有短暫陣雨，其他地區也有降雨機率。

溫度方面，曾昭誠表示，東北季風影響，明天北部及宜蘭高溫降為21至23度，中南部仍有25至30度。周四北部回溫為25度，周五東北季風再增強，北部及宜蘭高溫22度，下周一、周二降雨影響，中南部高溫也降為25至28度，低溫18至21度。

他也說，東北季風增強期間，周四花東及恆春，周五基隆北海岸、東半部、恆春及馬祖，周六基隆北海岸、東半部及恆春沿海有長浪。另外，周五至下周日各地3500公尺以上高山有固態降水機率。

