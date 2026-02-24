擬放寬二審實任！劍青檢改憂「萬年復辟」　轟法務部大開倒車

▲防「萬年二審」死灰復燃，劍青檢改強烈呼籲法務部落實人事總量管制與獨立審查 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

法務部擬研議檢察官人事新制，規劃「三專生續任第二次」即可取得二審實任資格，引發檢界波瀾。劍青檢改今（24）日發表聲明示警，指若無配套恐重回「萬年二審」、「油水分離」舊制，並臚列七大後遺症，呼籲二審實任應採總量管制，並交由檢審會1.5倍推薦獨立審查，以維護制度公平公正。

劍青檢改指出，自2017年推動一、二審輪調改革以來，好不容易打通基層檢察官升任二審的管道，改善長年「塞車」困境。然而，新制卻可能讓「實任缺額」失控膨脹，迅速塞滿二審職缺，導致一審主任再度卡關，形同大開倒車。

聲明更臚列七大後遺症，質疑制度設計明顯傾斜。劍青檢改認為，新制優待「現職二審續任者」，卻讓配合政策回任一審、再報名上二審者重新起算，等同變相宣告「二審才是王道」，加劇基層相對剝奪感。

此外，現職續任僅須高檢署首長提名推薦，與回任者必須經檢審會1.5倍篩選機制不同，被批形同為現任者打造「直通車」。劍青檢改警告，這恐迫使檢察官為求留任而爭搶行政職務，反而打擊專心蒞庭辦案者士氣。

更尖銳的是，劍青檢改直言，一旦大量產生「實任」檢察官，未來新任檢察長恐面臨調度困難的管理風險，體系運作將更形僵化。

為反制制度失衡，劍青檢改提出「四大群組分流審查」方案，主張所有報名調任二審者應分流審查，並將「二審實任」獨立成第四群組，嚴格採總量管制，每年僅開放2至4名，且一律交由檢審會審查，以1.5倍推薦名單供法務部長勾選。

劍青檢改強調，「二審實任」應是對整段職涯的終身肯定，而非「續任兩次」的自動升級。該會呼籲法務部廣開言路，避免在缺乏配套下倉促定案，否則恐掀起檢察體系新一波人事風暴。