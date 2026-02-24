道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

▲北市驚傳拖吊流氓道路救援喊價10萬。（圖／北市議員陳宥丞提供）



記者陳家祥／台北報導

日前雙北地區傳出有拖吊業者漫天喊價的流氓行徑，讓車主面對愛車拋錨狀況下無所適從，引發不少消費糾紛。北市議員陳宥丞更爆料，農曆年接獲民眾陳情，遭道路救援擅加各種名目開口喊價10萬，「這不是服務，這是光天化日下的勒索」。對此，台北市長蔣萬安今（24日）指示，交通局即刻會同法務局消保官，在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。

台北市議員陳宥丞指出，農曆年接獲陳情，有不法拖吊業者玩弄SEO關鍵字廣告，成立多家相關公司，讓消費者在Google搜尋時優先看到訊息，先用「低價」的假廣告吸引車主。等愛車上了拖吊車到達目的地，用各種名目開出天價帳單，直接開口要4萬5、甚至10萬，「這不是服務，這是光天化日下的勒索」。

陳宥丞提醒，民眾若遇到車子拋錨，應先過濾查核Google廣告，並優先撥打保險公司、信用卡公司或原廠的救援專線，是你最安全的防線。其次，上車前必留存證，要求業者出示明確價目表，並對對話內容截圖存證。第三，若遇到業者若語帶威脅或強行扣車，已涉嫌詐欺與強制罪，請立即報警請求介入。

陳宥丞已正式發文法務局與警察局，要求針對這些「黑心公司」進行專案稽查；若公司登記在台北市，就絕對不讓他們繼續把市民當肥羊宰。

而此事件也引起市長蔣萬安注意，在今上午市政會議中特別表示，近期媒體報導有民眾反映一段道路救援就被廠商喊價要收10萬元，「這實在太荒謬、太誇張，甚至可以說是惡霸的行為。我認為這就是趁火打劫」。

蔣萬安說，這顯示道路救援拖吊費用存在收費不清的問題，導致消費爭議，依目前規定，警察只有在涉及詐欺等刑事責任時，才能介入處理。除了高速公路路段的道路救援是依中央法規辦理，在市區範圍，目前確實缺乏明確的規範可以依循。

為保障消費者權益，蔣萬安裁示，交通局即刻會同法務局消保官，在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。

蔣萬安說，如同去年北市府首創、全國訂定的一番賞相關遊戲商家指引，對於道路救援的作業指引也要訂定清楚。若業者有違反指引，就依《台北市消費者保護自治條例》要求改正，不配合者即依法開罰，「我們要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在台北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃」。

▲台北市議員陳宥丞。（圖／記者林敬旻攝）