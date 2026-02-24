包紅包給老婆被嫌少！他嘆「安太座不合理」　網曝1關鍵：才是陋習

▲原PO覺得「 安太座」根本不合理。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

過年期間，有些丈夫會包紅包給妻子，而此舉在網路上又被稱為「安太座」，不過近日有男網友發文表示，他包紅包給另一半後，對方卻嫌太少，而兩人便為此吵了一架，大家覺得安太座算不算一種陋習呢？貼文曝光後，引起討論。

妻與閨蜜比較金額！嫌紅包太少

這名男網友在Dcard上，以「安太座算不算一種陋習」為標題發文，提到他今年包了3600元給妻子，結果對方去朋友家聊天時，得知好友的丈夫分別給了6萬、8萬，還有人收到最新款手機。於是妻子回家後，便抱怨原PO給的紅包金額太少，兩人當晚更因此起爭執。

他包辦家事！質疑「安太座」不合理

聞言，原PO表示，兩人沒有小孩，家事全由他包辦，三餐也都吃外食、不需下廚。他反問妻子，為何不是女方包給男方？憑什麼要安太座？結果太太只說，老婆本來就是拿來疼愛的。對此，原PO依舊認為，以現在新世代夫妻的相處模式來看，「安太座」根本不合理。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「每日恐婚+1」、「我覺得安太座的前提是太太為家付出很多，但如果都你在付出的話就不用了」、「女生伸手要，真的丟我們的臉」、「就兩個人都找錯對象結婚啊」。還有網友直言，「安太座不是陋習，愛比較才是陋習，要感恩知足」、「比較比不完，我老公包2000元給我，過年我回包3600元給他，彼此祝福新年。懂知足才能長久」。