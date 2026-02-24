富里開春第一炮！元宵慶團圓火車站前公園登場　抽大獎帶回家

▲花蓮富里鎮元宵盛會將於3月2日下午3時30分，假富里火車站前藝文公園隆重舉辦。（圖／富里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鎮一年一度元宵盛會將於3月2日下午3時30分，假富里火車站前藝文公園隆重舉辦。本次活動是富里鎮開春第一場全鄉性大型活動，特別邀請鄉親在春節的尾聲一同走出戶外，感受濃厚的節慶氛圍與在地人情味。

活動內容豐富多元，精彩紛呈！邀請知名團體「盛保羅魔幻劇團」帶來震撼全場的魔術表演，透過華麗的肢體表演與不可思議的視覺特效，引領鄉親進入奇幻世界；此外，尚有縣內知名團體「弦外知音」演出多首動人曲目，以優美旋律妝點晚會浪漫時光。為了展現富里學子的多才多藝，現場特別安排富里國中現代舞展現青春律動，以及明里國小小提琴合奏帶來悠揚琴音，展現深耕地方的文藝能量。

▲▼邀請鄉親在春節的尾聲一同走出戶外，感受濃厚的節慶氛圍與在地人情味。（圖／去年元宵活動）

除了視覺與聽覺的饗宴，現場更規劃了富有人情味的傳統活動「搓湯圓」體驗，讓大小朋友在雙手搓揉之間，感受傳統習俗的溫度，並品嚐象徵圓滿的節慶美味。

最令大眾期待的摸彩環節，則將整場氣氛推向最高潮，現場備有多項豐富精美的獎項，讓參與民眾不僅能享受表演，更有機會把福氣大獎帶回家，為新的一年增添好彩頭。

富里鄉長江東成熱情邀約遊客及鄉親攜手共度美好佳節。元宵節是農曆新年的重要壓軸，象徵著團圓與祈福。鄉公所團隊用心籌劃，希望能透過多元的藝術表演及傳統的猜燈謎及摸彩活動，為鄉親打造一個難忘的元宵節慶體驗。

江東成再次誠摯邀請所有鄉親朋友踴躍參加，攜家帶眷一同到火車站前藝文公園「鬥熱鬧」，共同慶賀元宵佳節，祈願富里鄉在新的一年平安順遂。

