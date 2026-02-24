碎紙機會「氣爆」？專家揭4大NG習慣...噴錯油、塞太滿都中

▲忽視正確保養方式與負載限制，看似無害的碎紙機也暗藏風險。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／綜合報導

辦公室常見的碎紙機，竟也暗藏風險？近日有民眾因使用不慎導致氣爆事件，引發外界關注。對此，家電達人486先生指出，多數企業常忽視碎紙機的正確保養與負載限制，若缺乏安全意識，看似無害的設備也可能成為潛在威脅。他特別點出「4大NG習慣」，提醒民眾使用時須特別留意：

▲使用碎紙機4大NG行為。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

一、保養用錯油：噴霧潤滑、食用油代替專用油

碎紙機運作時內部會產生熱能與微小火花，保養時若使用含易燃氣體的噴霧潤滑劑，極易發生意外。此外，不少使用者習慣以「食用油」進行保養，卻不知其黏性高且易變質，長期下來不僅產生異味，更會增加馬達負荷，提高故障率。建議選用碎紙機專用潤滑油或潤滑包，才能在安全前提下確保運轉順暢。

二、超量填塞、長時間運轉：縮短壽命的主因

為了節省時間，許多辦公室常出現一次投入大量文件，或讓碎紙機長時間連續運轉的情況。然而，每台設備都有建議的負載量與連續運轉時間。長期超量使用，容易加速刀頭磨損，並導致馬達過熱。應依照產品規格分批處理文件，並讓機器適度休息，才能延長設備使用年限、維持運作穩定。

三、廢紙桶堆太滿才清：小心回堵造成故障

許多使用者習慣等廢紙桶塞滿才清理，這其實是常見誤區。若廢紙桶長時間未清理，紙屑過度堆積可能造成回堵，進一步影響運轉效率，甚至導致卡紙或機件故障。定期清理廢紙桶，是維持碎紙機順暢運作的重要基本功。

四、機器異常還硬用：強行操作恐讓損壞擴大

若碎紙機在使用過程中出現卡紙、異音或運轉不順等情況，應立即停機檢查。切勿強行操作，或自行嘗試高風險的處理方式，以免讓原本的小問題擴大成更嚴重的損壞，甚至引發安全意外。

最後，他提醒，選購碎紙機時除了價格，也應評估實際使用人數、每日文件處理量，以及設備是否具備過熱保護、卡紙自動停止等安全設計。正確使用觀念搭配合適設備，才能在兼顧資訊安全的同時，也守住職場使用安全。