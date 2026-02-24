太平山3/3起局部休園！宜專一線復建施工　鳩之澤以上據點全封閉

▲太平山宜專一線7公里處，訂於3月3日到4月30日封路施工，因局部休園，太平山莊、翠峰湖等熱門景點將暫時封閉。（圖／林保署宜蘭分署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

喜愛山林旅遊的民眾請留意！林業及自然保育署宜蘭分署今（24）日宣布，為辦理太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」7公里處的路基復建工程，園區將於3月3日至4月30日實施局部休園，屆時太平山莊、翠峰湖等熱門景點將暫時封閉。

「宜專一線」7公里處的路基於去（2025）年4月底因豪雨導致路基嚴重流失，雖已搶通但目前僅能單線雙向通車。為澈底強化路基，林保署將進行第二階段「鋼軌微型樁」工程。基於施工安全，宜專一線7公里以上路段將全面封鎖。

受影響範圍如下：

暫不開放據點： 中間、白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖及周邊所有步道。

大眾運輸調整： 國光客運施工期間僅行駛至「鳩之澤溫泉區」。

入園門票、停車費5折優惠

局部休園期間，位於4公里處的鳩之澤溫泉區照常營運，並提供補償性優惠：

開園時間： 調整為每日上午 8:00。

門票優惠： 入園門票及停車費全面 5折 優惠。

林保署宜蘭分署表示，工程預計4月底完工，屆時將恢復全線雙向通車。民眾出發前若有疑問，可撥打太平山入口售票站電話（03-9809619）查詢。