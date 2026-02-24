竹市5千元消費金數位申請2/28截止　高虹安提醒市民把握機會

▲尚未申領的市民朋友，把握最後幾天的機會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府發放振興經濟5,000元消費金，新竹通APP數位申請已進入最後倒數階段，將於115年2月28日截止，新竹市長高虹安表示，此次透過數位應用帶動城市轉型成效斐然，截至2月23日已有18萬人透過新竹通完成申請；市府為鼓勵市民透過新竹通數位申請額外加碼100元，提醒尚未申領的市民朋友，把握最後幾天的機會，透過新竹通APP輕鬆登記，確保自身權益。

高虹安表示，此次振興經濟消費金措施旨在活絡地方經濟、帶動消費動能，符合資格的市民朋友請留意相關辦理時程，避免因逾期影響權益；如有逾時未領取或匯款失敗情形，可於115年3月10日至3月31日止（限工作日上班時間）至戶籍所在地區公所辦理現場領取。

數位發展處表示，新竹通數位申請管道開放至今，系統穩定運作，根據統計已有超過8成符合資格的市民完成登記，市民朋友在數位登記截止前，可登入APP於「申請紀錄」確認目前狀態；若顯示「匯款失敗」，請檢查銀行帳戶資訊是否正確，並於2月28日截止日前完成更正。

數位發展處強調，新竹通APP是唯一的官方數位登記管道，若有新竹通操作問題，可撥打1999客服專線洽詢或前往竹市各區公所由專人協助。歡迎市民朋友至App商城搜尋「新竹通」APP下載，共同開啟智慧城市全新數位生活。如有相關問題，可至市府官網「發放消費金專區」查詢，或撥打諮詢專線1999（竹市境內）、03-5285000，以及洽各區公所詢問。