台灣、日本「1習慣」差很大？　他嚇一跳：像在家一樣自在

▲台灣人和日本人泡湯的習慣不太一樣。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

台灣與日本的溫泉文化存在差異，對於全裸入浴有著不同看法。近日有網友發文指出，多數台灣民眾因重視隱私，似乎較難適應不穿衣物的泡湯方式，反觀日本民眾則習慣全裸入池，大家覺得到底是日本還是台灣比較奇怪？貼文曝光後，引起討論。

泡湯習慣大不同！台人能接受全裸嗎？

這名網友在PTT上，以「台灣人能接受全裸泡溫泉嗎？」為標題發文，提到多數台灣人泡溫泉時十分重視隱私，因此能接受完全不穿衣物入浴的人並不多。相反的，日本民眾除了下水前的盥洗外，基本上不會圍著毛巾或是穿著泳褲進入池中。

擔憂衛生問題！他好奇哪方較奇怪

原PO進一步說明，日本人對於台灣人習慣穿著泳裝或圍毛巾下水感到十分訝異，同時，台灣民眾也對日本的全裸泡湯文化感到不解，甚至擔心不穿衣物可能會有毛髮掉落或體液汙染水質等衛生問題。因此他就想知道，大家覺得到底是日本還是台灣比較奇怪？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「在日本泡溫泉，真的大吃一驚，都像在家洗澡一樣自在」、「這就日本文化，他們早就習慣了」、「每年去日本，泡習慣了」、「第一次尷尬，後面就習慣了」、「去好幾次了，根本沒人在看你」、「日本泡湯全裸很正常吧？男女分開的有什麼好尷尬」、「大眾池日本年輕人也不行吧」。

也有網友表示，「三溫暖都是全裸啊」、「溫泉飯店大浴池裸湯很舒服啊」、「台灣也有全裸的啊」、「台灣明明也很多」、「台灣也很多裸湯」、「台灣就很多了，沒去過嗎」、「台灣大眾池裸湯也不少啊，溫泉飯店很多都有」。