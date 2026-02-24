只能抱玩偶取暖！小獼猴Punch缺乏母愛垂憐　專家揭母猴遺棄真相

記者羅翊宬／綜合報導

日本千葉縣市川市動物園一隻7個月大的日本獼猴「Punch」，因出生後遭母親拋棄、在猴群屢遭攻擊，卻緊抱一隻紅毛猩猩絨毛娃娃，疑似將之視為母親，受到廣大群眾關注。專家分析，母猴棄養幼猴的情況並不常見，但在高壓環境與新手母親等情況下仍可能發生，也讓外界重新檢視動物保護與社群媒體效應。

▲日本小獼猴Punch因缺乏母愛而仰賴紅毛猩猩絨毛玩偶的姿態爆紅。（圖／翻攝自X，下同）

Punch（又譯Panchi）於去年7月出生在千葉縣市川市動物園，卻從一開始就缺乏母親照料，之後便難以融入猴群。畫面顯示，他多次被年長的獼猴追逐、拖行，甚至被體型更大的猴子抓住在地上轉圈，最後只能躲到石頭後方，緊抱玩偶不放。園方嘗試過以不同厚度的毛巾替代，最終提供一隻紅毛猩猩絨毛娃娃，希望協助其日後重新融入猴群。

根據《衛報》，動物園表示，Punch的母親因是首次生產，可能因缺乏經驗，加上當時氣候炎熱、環境壓力偏高，才導致放棄照顧幼崽。對此，澳洲國立大學靈長類學專家貝海（Alison Behie）分析，棄養幼崽在猴界雖然可能不太常見，但年齡、健康與經驗不足都是可能因素，一旦外在環境威脅生存，母猴可能優先保全自身健康。

貝海分析，這隻紅毛猩猩絨毛玩偶可能成為Punch的「依附對象」，尤其在仍需哺乳的階段更需情感寄託。不過，她也解釋，其他獼猴對Punch的行為並非出自於霸凌或異常行為，而是正常的「社交互動」。她表示，日本獼猴具有嚴格的母系階級制度，因此即便有母親陪伴在側，地位低個體仍可能面臨壓制與攻擊。

貝海點出真正的隱憂。她警告，若缺乏母親引導，Punch可能無法學會適當的「服從訊號」，長遠下來恐影響成年後在群體中的定位與互動模式。

飼育員鹿野紘佑（Kosuke Shikano）透露，通常幼猴在出生後會緊抓母體培養肌力與安全感，「但Punch在被母親拋棄後，沒有東西可以抓。」

澳洲阿德萊德大學保育心理學家利奇菲爾德（Carla Litchfield）則指出，日本獼猴因高度智能，常被用於生物醫學與神經科學研究，同時過去也因侵擾農作物而在日本當地遭到撲殺。

