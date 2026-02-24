新竹市賞花季2/27開跑　雙週末活動、夜櫻首亮相

▲新竹市政府24日舉辦「2026新竹市賞花季—花現好日仔」記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

春意捎信，花開新竹！新竹市政府今(24)日舉辦「2026新竹市賞花季—花現好日仔」記者會，由新竹市長高虹安主持啟動儀式，宣布今年適逢新竹公園110週年，賞櫻季特別延長為雙週末活動，並研發「新竹公園110週年限定香氛」，且首度點亮汀甫圳櫻花小徑夜櫻；此外，3月22日也將於十八尖山接力舉行賞花健走，邀請民眾在櫻花香氣與山林綠意間，感受竹市浪漫春日風情。

高虹安表示，新竹公園不僅是市中心最珍貴的綠肺之一，更是歷史悠久的城市地標。為慶祝110週年，市府特別規劃「雙週末」系列活動，將於2月27日至3月1日，以及3月7日至3月8日登場，包含賞櫻市集、和風文化體驗及藝文表演，園區內超過800株櫻花盛開，常被民眾形容為「一秒飛出國」，彷彿置身日本。市府更推出「新竹公園110週年限定香氛」，將櫻花氣息融入香氛設計，讓市民能夠留下專屬春日記憶。

高虹安也分享新竹公園櫻花的歷史淵源，她說，20多年前透過台日民間交流，日本捐贈170株河津櫻予竹市，首株就植栽在玻璃工藝博物館旁，開啟新竹公園櫻花發展的序幕。其後在「櫻花爺爺」楊根棟先生與育櫻會志工等人長期投入照護、嫁接與培育下，逐漸發展出河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等多樣品種，現今已累積超過800株，成為竹市春季最具代表性的風景。

高虹安提到，今年另一大賞櫻亮點為汀甫圳櫻花小徑夜櫻，市府透過光環境優化設計，讓粉嫩櫻花在夜色中展現靜謐美感，不僅延長賞花時段，也進一步帶動城市夜間經濟，形塑「美感新竹」氛圍。此外，賞花季活動將於3月22日移師十八尖山，由城銷處與衛生局合作舉辦「風城 GOGO 健康夠夠」健走活動，並攜手農業部林業及自然保育署新竹分署推動「原地扎根 韌性森活」植樹月贈苗活動，將環境關懷延伸至日常生活，展現竹市打造「宜居永續」城市的決心。

城銷處長林昱志表示，賞櫻季期間現場每日將匯集30攤在地美食與特色品牌的假日賞櫻市集，並結合周邊飲食、旅宿特約店家推出花季限定優惠。舞台區除音樂演出、魔術與氣球互動節目外，更邀請來自北海道的日本歌手熱田有香獻唱，為活動注入跨文化交流元素。針對親子家庭，園區同步推出浴衣體驗、茶道文化展示及摺紙DIY，並規劃尋找活動專屬花花鏡與特派員「皮卡」拍照打卡贈禮活動，完成指定任務即可兌換限量好禮，為賞櫻行程增添趣味。

城銷處補充，透過「公園賞櫻」與「山林健走」雙場域串聯，展現竹市兼具自然景觀與百年歷史文化的多元風貌。新竹公園鄰近新竹火車站與轉運站，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，也可搭乘免費假日觀光巴士「舊城巡禮線」直達園區。更多活動詳情，請持續關注「跟風玩新竹」官方臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu?locale=zh_TW )。誠摯邀請全國民眾共襄盛舉，在花團錦簇中共享年度春日盛宴。