　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辦公室戀情沒了！掐手潑水還傳訊羞辱　OL不忍提告惡男慘了

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲女子遭到男同事求愛不成掐肉、潑水傳訊羞辱。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名癡情男子，因迷戀同公司的女同事，3個月內3度出手騷擾，會議室捏掐對方手臂造成挫傷，還在公司門口強行拉拽阻擋離開，更離譜的是，竟在茶水間朝對方上半身潑水，女子氣得持驗傷單及監視器畫面提告，法官審理後認定男子犯後毫無悔意、飾詞狡辯，依傷害、強制及跟蹤騷擾3罪，判處應執行有期徒刑7個月，得易科罰金。

判決書指出，男子與被害女子為公司同事，兩人發展出辦公室戀情但關係始終不明。男子為挽回感情，將對方約到公司會議室談判，竟一時情緒失控，先搶走對方的包包和鑰匙，接著揪住衣領，用力捏掐甲女右上臂，力道之大讓甲女當場痛到落淚，卻又怕被同事發現而不敢出聲。隔天赴醫院驗傷，右上臂挫傷瘀青明顯。

男子還藉口公文出問題，在公司門口堵住對方，女子不願爭執轉身要進公司，男子竟伸手猛拉其右上臂，力道大到讓她當場踉蹌，全程遭監視器拍下，吳男到案後竟辯稱「只是短暫輕微拉扯，是為了溝通，符合社會相當性」，甚至推託「沒驗傷就沒受傷」。

最誇張的是，男子因停車問題與女方發生糾紛，竟尾隨她進入公司茶水間，當著同事的面朝她潑水。男子竟還透過公司通訊軟體傳訊嘲諷「你說受傷我用的，去舉證啊」、「開車開那麼久技術又那麼糟，就滾回去停你的停車場啊」。

法官當庭勘驗畫面後認定，這種暴力拉扯已明顯妨害他人行動自由，根本不是正常溝通，辯詞純屬狡辯。認為男子自認與女同事關係緊密，就用這種暴力方式「挽回感情」，不僅造成身體痛苦，更嚴重貶抑他人人格尊嚴，所為實在不該，至今也未與被害人和解，依犯行分別構成傷害罪、強制罪及跟蹤騷擾罪，別判處3月、4月、2月有期徒刑，合併應執行7個月，全案可易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擬放寬二審實任！劍青檢改憂「萬年復辟」　轟法務部大開倒車

快訊／高雄男恐嚇北捷「殺人放火」　檢方訊後聲請暫行安置

辦公室戀情沒了！掐手潑水還傳訊羞辱　OL不忍提告惡男慘了

太平山3/3起局部休園！宜專一線復建施工　鳩之澤以上據點全封閉

快訊／移送北檢畫面曝！謊報要在北捷車廂殺人放火　警建請羈押

緩撞車又挨撞！國3龍井段賓士男分心釀禍　一度回堵2公里

新北水電工毒駕翻車搭小黃開溜　警搜出海洛因！住處還有槍彈

獨／餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

快訊／張榮發遺產逾千億難分割　張國煒今出庭加速分配

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

擬放寬二審實任！劍青檢改憂「萬年復辟」　轟法務部大開倒車

快訊／高雄男恐嚇北捷「殺人放火」　檢方訊後聲請暫行安置

辦公室戀情沒了！掐手潑水還傳訊羞辱　OL不忍提告惡男慘了

太平山3/3起局部休園！宜專一線復建施工　鳩之澤以上據點全封閉

快訊／移送北檢畫面曝！謊報要在北捷車廂殺人放火　警建請羈押

緩撞車又挨撞！國3龍井段賓士男分心釀禍　一度回堵2公里

新北水電工毒駕翻車搭小黃開溜　警搜出海洛因！住處還有槍彈

獨／餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

快訊／張榮發遺產逾千億難分割　張國煒今出庭加速分配

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

烤起來！日本隊吃燒肉凝聚士氣　大谷翔平搭包機返日即將會合

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

CNN：川普關稅受挫「中國是最大贏家」　川習會前失去談判籌碼

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

金鐘女星拍節目一半「爸癌逝」！仍敬業上工惹心疼　憶煎熬過程當場淚崩

《甄嬛傳》5大隱藏版細節！純元皇后才是心機女　網看了8年都沒發現

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋　喝小米酒聽老闆講故事

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人同行1人免費　早餐600元有找

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！

社會熱門新聞

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

獨／北市文山區知名餐廳開工！　驚見「女員工陳屍冰庫內」

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

台積電工程師被撞成植物人　判賠4480萬

快訊／台大醫院東址「6F空中花園」竄濃煙　院方緊急疏散

王鴻薇辱潘孟安判賠50萬　最高院廢棄發回

快訊／民權大橋改建工程爆意外！車輛墜基隆河　1命危1傷送醫

即／張榮發遺產逾千億難分割　張國煒今出庭加速分配

老董愛上看護！元配控盜領遺產還賣保時捷

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

工程師喝酒比賽暴斃　店長喊冤：老闆辦的活動

更多熱門

相關新聞

前社工：「剴剴惡保母」演得很真　欺騙所有人

前社工：「剴剴惡保母」演得很真　欺騙所有人

台北地院審理1歲男童剴剴遭虐死案，兒福聯盟前社工陳尚潔被控過失致死，她強調遭保母劉彩萱欺騙，「她演得很真」，法官不埋單，26日將進行最終辯論。

惡鄰酒後持棍砸門毆父　苦主：當壞人比較好？

惡鄰酒後持棍砸門毆父　苦主：當壞人比較好？

國中生相約「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

國中生相約「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

關鍵字：

辦公室戀情騷擾潑水談判強制傷害判刑

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

全台下2天！　連假溼答答

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

總愛強詞奪理的三大星座！

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面