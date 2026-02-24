辦公室戀情沒了！掐手潑水還傳訊羞辱　OL不忍提告惡男慘了

▲女子遭到男同事求愛不成掐肉、潑水傳訊羞辱。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名癡情男子，因迷戀同公司的女同事，3個月內3度出手騷擾，會議室捏掐對方手臂造成挫傷，還在公司門口強行拉拽阻擋離開，更離譜的是，竟在茶水間朝對方上半身潑水，女子氣得持驗傷單及監視器畫面提告，法官審理後認定男子犯後毫無悔意、飾詞狡辯，依傷害、強制及跟蹤騷擾3罪，判處應執行有期徒刑7個月，得易科罰金。

判決書指出，男子與被害女子為公司同事，兩人發展出辦公室戀情但關係始終不明。男子為挽回感情，將對方約到公司會議室談判，竟一時情緒失控，先搶走對方的包包和鑰匙，接著揪住衣領，用力捏掐甲女右上臂，力道之大讓甲女當場痛到落淚，卻又怕被同事發現而不敢出聲。隔天赴醫院驗傷，右上臂挫傷瘀青明顯。

男子還藉口公文出問題，在公司門口堵住對方，女子不願爭執轉身要進公司，男子竟伸手猛拉其右上臂，力道大到讓她當場踉蹌，全程遭監視器拍下，吳男到案後竟辯稱「只是短暫輕微拉扯，是為了溝通，符合社會相當性」，甚至推託「沒驗傷就沒受傷」。

最誇張的是，男子因停車問題與女方發生糾紛，竟尾隨她進入公司茶水間，當著同事的面朝她潑水。男子竟還透過公司通訊軟體傳訊嘲諷「你說受傷我用的，去舉證啊」、「開車開那麼久技術又那麼糟，就滾回去停你的停車場啊」。

法官當庭勘驗畫面後認定，這種暴力拉扯已明顯妨害他人行動自由，根本不是正常溝通，辯詞純屬狡辯。認為男子自認與女同事關係緊密，就用這種暴力方式「挽回感情」，不僅造成身體痛苦，更嚴重貶抑他人人格尊嚴，所為實在不該，至今也未與被害人和解，依犯行分別構成傷害罪、強制罪及跟蹤騷擾罪，別判處3月、4月、2月有期徒刑，合併應執行7個月，全案可易科罰金。