被陳培瑜指沒資格當台灣立委　李貞秀批霸凌：不尊重憲政

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰今（24日）率內閣到立法院進行施政總質詢，民進黨立委陳培瑜就民眾黨立委李貞秀國籍爭議提出質疑，並直言「請允許我不叫她李委員，我認為她沒有資格擔任台灣的立法委員」。對此，李貞秀回應，如此公然霸凌中華民國的立法委員，令人感到遺憾，「這不只是對我個人的不尊重，而是對人民選出的立法委員、對憲政體制的不尊重」。

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

陳培瑜25日在立法院質詢卓榮泰時，質疑李貞秀任職立委資格，而李就坐在台下旁聽。陳培瑜直言，「請允許我不叫她李委員，我認為她沒有資格擔任台灣的立法委員」，前陣子李女士就職後，民進黨團向韓國瑜、立法院秘書長周萬來提出一份聲明，請韓對李女士就職爭議必須做出態度，但很可惜民進黨團沒收到任何進度，而今天議事日程第26案的報告事項，是民進黨團針對民眾黨團人事相關就職是否有當的查照案，提案要求退回程序委員會，但韓今協商時希望民進黨團可以先以黨團協商來解決，雖然民進黨團願意先接受，不過她難以理解國安問題如何用黨團協商解決。

陳培瑜舉出，德國規定外籍配偶不得參政，且入籍需通過憲政忠誠測試、反極端主義審查；韓國以國安最優先，規定外國籍配偶不得參政、與北韓有國籍及組織關係，全面排除公職等；以色列以生存防衛角度，規定外國籍配偶不得直接參政。種種例子告訴外界，民主法治國家面對極權國家恐嚇時，所以她認為大部分民主國家，決不會讓沒有放棄國籍、沒有國家忠誠的人擔任公職，更何況是中央民意代表。

陳培瑜也提及，中國國家情報法指出「任何組織和公民都應當依法支持和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密」，但她不清楚，在李戶籍與國籍在不清楚情況下，有無遵守相關法令義務，她非常納悶；更不要說，李女士可以索資、參加秘密會議，甚至干預台灣政策、法律跟預算，不知道國人怎麼看這個國安漏洞。

在陸委會副主委梁文傑答詢陳培瑜期間，李貞秀舉起寫有「請尊重中華民國憲法」的紙張表達抗議，陳見狀後認為破壞議場秩序，要求韓國瑜宣告時間暫停，隨後李把紙張交給議場外的助理。不過，經過約5分鐘後，李貞秀再次在紙張寫「霸凌」，並坐著抗議。

李貞秀事後回應，她對於國家的忠誠無庸置疑，卓榮泰在今天的施政報告中說他「對中華民國國家的唯一效忠，對中華民國憲法的唯一忠誠，是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰」，然而陳培瑜及卓榮泰在立法院議場中不稱呼「委員」，而是直接叫她「李貞秀女士」，如此公然霸凌中華民國的立法委員，令人感到遺憾，「這不只是對我個人的不尊重，而是對人民選出的立法委員、對憲政體制的不尊重」。