　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被陳培瑜指沒資格當台灣立委　李貞秀批霸凌：不尊重憲政

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰今（24日）率內閣到立法院進行施政總質詢，民進黨立委陳培瑜就民眾黨立委李貞秀國籍爭議提出質疑，並直言「請允許我不叫她李委員，我認為她沒有資格擔任台灣的立法委員」。對此，李貞秀回應，如此公然霸凌中華民國的立法委員，令人感到遺憾，「這不只是對我個人的不尊重，而是對人民選出的立法委員、對憲政體制的不尊重」。

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

陳培瑜25日在立法院質詢卓榮泰時，質疑李貞秀任職立委資格，而李就坐在台下旁聽。陳培瑜直言，「請允許我不叫她李委員，我認為她沒有資格擔任台灣的立法委員」，前陣子李女士就職後，民進黨團向韓國瑜、立法院秘書長周萬來提出一份聲明，請韓對李女士就職爭議必須做出態度，但很可惜民進黨團沒收到任何進度，而今天議事日程第26案的報告事項，是民進黨團針對民眾黨團人事相關就職是否有當的查照案，提案要求退回程序委員會，但韓今協商時希望民進黨團可以先以黨團協商來解決，雖然民進黨團願意先接受，不過她難以理解國安問題如何用黨團協商解決。

陳培瑜舉出，德國規定外籍配偶不得參政，且入籍需通過憲政忠誠測試、反極端主義審查；韓國以國安最優先，規定外國籍配偶不得參政、與北韓有國籍及組織關係，全面排除公職等；以色列以生存防衛角度，規定外國籍配偶不得直接參政。種種例子告訴外界，民主法治國家面對極權國家恐嚇時，所以她認為大部分民主國家，決不會讓沒有放棄國籍、沒有國家忠誠的人擔任公職，更何況是中央民意代表。

陳培瑜也提及，中國國家情報法指出「任何組織和公民都應當依法支持和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密」，但她不清楚，在李戶籍與國籍在不清楚情況下，有無遵守相關法令義務，她非常納悶；更不要說，李女士可以索資、參加秘密會議，甚至干預台灣政策、法律跟預算，不知道國人怎麼看這個國安漏洞。

在陸委會副主委梁文傑答詢陳培瑜期間，李貞秀舉起寫有「請尊重中華民國憲法」的紙張表達抗議，陳見狀後認為破壞議場秩序，要求韓國瑜宣告時間暫停，隨後李把紙張交給議場外的助理。不過，經過約5分鐘後，李貞秀再次在紙張寫「霸凌」，並坐著抗議。

李貞秀事後回應，她對於國家的忠誠無庸置疑，卓榮泰在今天的施政報告中說他「對中華民國國家的唯一效忠，對中華民國憲法的唯一忠誠，是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰」，然而陳培瑜及卓榮泰在立法院議場中不稱呼「委員」，而是直接叫她「李貞秀女士」，如此公然霸凌中華民國的立法委員，令人感到遺憾，「這不只是對我個人的不尊重，而是對人民選出的立法委員、對憲政體制的不尊重」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

墨西哥擊斃毒梟引動盪　外交部：目前我國台商、僑胞安全無虞

「晚安小雞」柬埔寨服刑畢恐送中？　外交部：若想回台全力協助

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

綠高雄議員初選「小港6搶3」　前空服員、最帥里長找大咖助攻

國民黨3／11中常會正式徵召李四川　藍白共推人選擬採民調決勝

被陳培瑜指沒資格當台灣立委　李貞秀批霸凌：不尊重憲政

國安局設九合一專案防境外介選　賴清德：確保選舉不受外力干擾

以「薄紙沾水貼口鼻」喻藍黨團危機　韓國瑜：判斷錯誤造成四面楚歌

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

墨西哥擊斃毒梟引動盪　外交部：目前我國台商、僑胞安全無虞

「晚安小雞」柬埔寨服刑畢恐送中？　外交部：若想回台全力協助

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

綠高雄議員初選「小港6搶3」　前空服員、最帥里長找大咖助攻

國民黨3／11中常會正式徵召李四川　藍白共推人選擬採民調決勝

被陳培瑜指沒資格當台灣立委　李貞秀批霸凌：不尊重憲政

國安局設九合一專案防境外介選　賴清德：確保選舉不受外力干擾

以「薄紙沾水貼口鼻」喻藍黨團危機　韓國瑜：判斷錯誤造成四面楚歌

烤起來！日本隊吃燒肉凝聚士氣　大谷翔平搭包機返日即將會合

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

CNN：川普關稅受挫「中國是最大贏家」　川習會前失去談判籌碼

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

金鐘女星拍節目一半「爸癌逝」！仍敬業上工惹心疼　憶煎熬過程當場淚崩

《甄嬛傳》5大隱藏版細節！純元皇后才是心機女　網看了8年都沒發現

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋　喝小米酒聽老闆講故事

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人同行1人免費　早餐600元有找

【開一開突然逆向？！】前車左右飄移失控　最後直接衝出路外

政治熱門新聞

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

即／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊

老柯「主動退讓」　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益柯建銘

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

直擊／規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理

道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

黃偵琳退選！高雄左楠區綠議員不用初選了

更多熱門

相關新聞

關稅變局　中經院長：好協議比好時機重要「最惠待遇不應撕毀重談」

關稅變局　中經院長：好協議比好時機重要「最惠待遇不應撕毀重談」

針對美國最高法院裁定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的「對等關稅」違憲，美方隨即改依《1974年貿易法》第122條宣布全球加徵15%關稅銜接。中經院院長連賢明今（24）日於直播節目《午青LIVE》指出，台美已談成的協議已處於不錯位置，並舉相親為例，「不要再說下一個會更好」，好的協議其實比好的時機重要，呼籲台美協議不應貿然重談，以避免陷入更不利的處境。

藍營黨員喊：國民黨爭冠最大拼圖　就是交易來黃國昌、釋出鄭麗文

藍營黨員喊：國民黨爭冠最大拼圖　就是交易來黃國昌、釋出鄭麗文

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

台美貿易協定法源已喪失　民眾黨團：要立院一字不改通過是笑話？

台美貿易協定法源已喪失　民眾黨團：要立院一字不改通過是笑話？

賴清德立院國情報告統問統答　 民眾黨團：實問實答、答到飽

賴清德立院國情報告統問統答　 民眾黨團：實問實答、答到飽

關鍵字：

李貞秀陳培瑜卓榮泰中國民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

全台下2天！　連假溼答答

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

總愛強詞奪理的三大星座！

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面