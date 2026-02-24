　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國封殺20家防衛日企！日本政府要求撤回　怒批「決不容許」

▲中日關係。（圖／路透社）

▲中國商務部將20家日本防衛企業列入管制名單，另20家列入關注名單。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

中國商務部24日連發兩道公告，將總計40家日本企業及機構列入出口管制名單，引發日本政府強烈反彈。日本內閣官房副長官佐藤啟對此表達嚴正抗議，並要求中方撤回相關措施。

根據《日本新聞網》報導，中國商務部2026年第11號公告中，三菱造船株式會社、日本防衛大學校等20家實體已被正式列入出口管制清單，這意味著這些企業將被全面禁止從中國進口任何軍民兩用物項。緊接著發布的第12號公告，則將斯巴魯株式會社、東京科學大學等另外20家日本實體列入「關注名單」，實施更嚴格的出口審查機制。

對此，佐藤啟24日下午在記者會上明確表態，「不能容許這項措施，我們深感遺憾。」日本政府已向中方提出強烈抗議，並要求撤回此一措施。他強調，日方正在仔細評估這些限制措施的具體內容與可能影響，將採取必要的因應作法。

大陸商務部在公告中詳細說明管制內容。針對列入「出口管制清單」的20家實體，中方將「全面禁止」對其出口軍民兩用物項。而被列入關注名單的企業，則因「無法核實兩用物項最終用戶、最終用途」，必須接受更嚴格的審查程序。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

日韓要聞出口管制日本企業中日關係商務部軍民兩用大陸要聞

