政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」


記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋23日南下為綠議員站台，他更用「塔羅牌」解答民眾問題，被問到「立法院以後會是怎樣」？沈伯洋抽出兩張離開牌、一張金幣牌，他解釋，通常金幣是家庭圓滿的意思，到這個狀態，不會想離開才對，但出現兩張要離開的牌，很有可能是主動或被動想離開立法院，離開的理由可能是因為想要回家，因此，聽起來立法院狀況不是很好。

民進黨立委沈伯洋23日南下為民進黨議員候選人卓佩于站台，他也在活動展現隱藏技能「塔羅牌」，其中被民眾問到「立法院以後會是怎樣」？沈伯洋先是表示，過去兩年真的非常累，如果再抽到很累的牌真的不知道該說什麼了，自己先講預測，接下來這兩年，因為2026要選舉，國民黨會擔心事情影響到選舉，像是鄭習會、擋國防預算他們猶豫再三，去年因為有些罷免運動，把這些事情往後拖，今年又遇到選舉，他們又不敢動，所以所有事情都跟蝴蝶效應一樣會有連動關係的。

接著，沈伯洋抽出塔羅牌，他指出，抽到兩張「離開」的牌，一張是主動的、一張是被動的，兩張同時出現是非常特別的；第三張牌則是金幣，這像是家庭圓滿，偏向物質上，但是通常到這個狀態，不會想離開才對，但出現兩張要離開的牌，很有可能是主動或被動想離開立法院，離開的理由可能是因為想要回家，因此，聽起來立法院狀況不是很好。

沈伯洋也表示，自己不想那麼悲觀，所以再抽出第4張牌，結果抽出一張力量牌，他認為，抽到力量牌非常直觀，意思就是要讓自己充滿力量的人。
 

▼沈伯洋算塔羅牌。（圖／翻攝自Facebook／卓佩于）

▲▼沈伯洋算塔羅牌。（圖／翻攝自Facebook／卓佩于）

02/22 全台詐欺最新數據

009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

沈伯洋塔羅牌立法院民進黨

