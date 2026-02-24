國內外都得奬！太平洋南島豐年節獲國家級認證　連3年獲國際獎

▲2025年《太平洋南島聯合豐年節－迴到花蓮・南島共響》活動榮獲2025年羅馬設計獎「室內設計—展覽及活動類金獎」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦的「太平洋南島聯合豐年節」系列活動，以創新的文化策展手法與深具南島精神的設計語彙，將台灣原住民族文化持續在國際舞台嶄露頭角。近日，再傳佳績，本屆2025年《太平洋南島聯合豐年節－迴到花蓮・南島共響》活動，榮獲2025年羅馬設計獎「室內設計—展覽及活動類金獎」並獲得交通部觀光署「國際級活動」認證，展現本活動的國際吸引力、活動品質與文化內容上的成熟度。

花蓮縣聯合豐年節長年深受大眾喜愛，活動集眾人之力共創完成。自2023年起，連續三年榮獲多項國際設計大獎肯定，成為兼具文化深度與國際能見度的重要原住民族慶典，成功將花蓮原住民族文化推向世界，展現花蓮作為「南島文化首都」的實踐能量。

縣府原住民行政處說明，2023年推出花蓮縣聯合豐年節－南島的故鄉，以「回望與召喚」為策展核心，重新梳理花蓮與南島文化的歷史連結與當代表述，榮獲2024年美國繆思創意大獎（Muse Design Awards）文化活動類金獎、墨爾本設計獎（Melbourne Design Awards）概念設計／展覽及活動類金獎，以及LIT娛樂獎（LIT Entertainment Awards）行銷活動類銀獎，獲國際評審高度肯定。

2024年活動正式以《太平洋南島聯合豐年節—Supu Ta 潮向南島》重新定位，「Supu Ta」意為「一起前進」，象徵世界南島族群共榮同行的文化願景。榮獲2025年法國設計獎（French Design Awards）金獎。

2025年以「洄」為設計核心，象徵文化與族群的交會與團聚。推出以花蓮六大原住民族群為核心的「六大沉浸式展區」，融合日常器物、文化敘事、傳統工藝與多感官體驗，打造兼具文化深度與互動性的策展空間，並包含族服體驗、文化市集與部落品牌專區。三天展期吸引逾五千人次參觀，展現原住民族文化的當代表現力與地方創生能量，獲得國際獎項及國家級認證殊榮。

花蓮縣政府指出，太平洋南島聯合豐年節已不僅只是一場文化觀光活動，更是連結在地與國際、傳統與當代的文化轉譯平台。連續三年的國際設計獎肯定，以及交通部觀光署「國際級活動」認證，正是對花蓮長期深耕原住民族文化創意的肯定。花蓮縣政府原民處預告，今年將在7/16-7/19舉辦，首度擴大至四天，花蓮將持續以文化為本、設計為橋，讓世界持續聽見來自花蓮的南島聲音。

