政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以「薄紙沾水貼口鼻」喻藍黨團危機　韓國瑜：判斷錯誤造成四面楚歌

▲▼立法院24日舉行115年新春團拜，院長韓國瑜、副院長江啟臣及三黨立委出席，互道新年快樂。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（24日）在智庫舉辦立法實務研討會。立法院長韓國瑜出席致詞時，語重心長地講了一個「薄紙沾水貼住人口鼻」最後死無痕跡的故事，然後他表示，大家要思考，一個有觀察力、有洞悉力的黨團領導者，跟黨團所有的委員，大家有沒有這樣一張一張紙，包住口鼻的危機，如果有，那誰是那個可以把它戳破的牙籤？如果我們一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？

韓國瑜表示，上個會期，大家跌跌撞撞、連滾帶爬、迷迷糊糊、又打又摔，大家熬過了兩年，而且是全覆蓋、無休假、無停止會期，這一路走來，真的不容易。兩年下來，他的血壓跟身高一樣高，105 的血壓快 170 了。

韓國瑜提到，昨天他跟總統賴清德建議，國外的漢學家認為最厲害的一個中國字，叫化學的「化」，它可以把一切不可能化為可能，一切的負面、暗黑的，化為光明、融洽。而他也要給國民黨團一個心裡的建議，滿清八旗建立的清朝，以前若是犯了觸怒龍顏之罪，皇帝要處死他，但是處死他，其他人就造反了，後來有個老太監想到方法，就把罪人綁起來，臉上就放一張薄薄的紙，沾了水，過一下再貼一張，過一下再貼一張，貼了四五張以後，那個人就嗝屁了，沒有呼吸，家屬一聽鬧到宮裡來，但找了法醫來驗，完全沒有任何痕跡，完全不知道怎麼死的。

韓國瑜表示，從這個故事，他想到黨團的運作，大家要思考，一個嚴格有觀察力、有洞悉力的黨團領導者，跟黨團所有的委員，大家有沒有這樣一張一張紙，包住口鼻的危機，如果有，那誰是那個牙籤？可以把它戳破？國家層面是如此，政黨也是如此，個人也是如此，「我們能夠趨吉避凶，化解各種危機，才是一個聰明、有智慧的領導者」。

韓國瑜強調，他誠懇的希望國民黨團能夠在這麼困難的情況下、一團黑暗，能夠找到那一絲一毫的光明，這靠智慧看到這個光明，帶著黨團成員衝出去，是靠勇敢。

韓國瑜指出，軍購案這幾天也開始融掉了，進到正式的要付委審查，大家就可以把口鼻的那張紙拿開了。「親愛的委員同仁，要思考清楚，這個是非常重要，如果我們一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？」。

對於今日柯建銘卸任民進黨團總召，韓國瑜表示，他第一時間去看他，兩人同一天進立法院，「我心裡是蠻難過的，他是蠻豁達的，我說總召辛苦了」，「古今多少事，都付笑談中」。他在立法院 33 年，今天交掉總召，書記長也換，幹事長也換，早上都想不到的，台灣民眾黨三個換了，民進黨也換了。

「新的挑戰即將來臨，新的局面即將來臨」，韓國瑜說，加上現在中美對抗、博弈、地緣政治這麼衝突、這麼劇烈，台灣的內部到底能承受，黨也好、國家也好，多少張紙蓋在大家的口鼻之上？希望大家要有智慧跟用心把它化解，國民黨團也是如此，立法院也是如此，中華民國也是如此。

韓國瑜說，他知道大家都非常辛苦，兩年都沒有休會，這個簡直是太辛苦、太辛苦，而且新的會期肯定不會輕鬆，還是不停的，要不停的拼搏下去，新的一年希望大家都平平安安、趨吉避凶，做一個更符合人民期待的、更符合人民喜愛的國民黨立法院黨團，一起來共同努力。

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

